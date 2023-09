Nesta segunda-feira (25/9), os termômetros marcaram 38,6°C em Belo Horizonte, registrando o dia mais quente da história da capital. A onda de calor que atinge todo o Brasil, somando aos baixos índices de umidade relativa do ar e à ausência prolongada de chuvas, faz acender o alerta para perigos como a desidratação, especialmente entre os mais vulneráveis, como idosos, crianças, pessoas com problemas cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos e gestantes.

Outras recomendações importantes neste período são:

- evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h

- utilizar roupas leves, bonés ou chapéus e protetor solar

- deixar as janelas abertas em casa e em veículos sem ar-condicionado

- manter ambientes úmidos com toalhas molhadas, umidificadores de ar ou mesmo baldes com água

- tomar banhos ligeiramente mornos, evitando a mudança brusca de temperatura

“Para evitar um possível quadro de desidratação, em geral recomenda-se a ingestão média de dois litros de água por dia. No entanto, essa quantidade pode variar, dependendo da temperatura, atividades que a pessoa realiza e se estará exposta ao sol”, explica Carolina Guimarães.

De acordo com Daniela Dutra, técnica da Diretoria de Promoção da Saúde e Políticas de Equidade, outro fator a ser considerado na avaliação da quantidade e da frequência de ingestão diária de líquidos é o ciclo da vida em que a pessoa se encontra. No caso dos idosos, por exemplo, recomenda-se uma frequência maior.





“Isso porque, com o avanço da idade, ocorre a redução da sensação de sede, bem como da percepção do calor, além do aumento da perda de líquidos pelo organismo, fazendo com que a desidratação nesse público aconteça de forma mais rápida”, salienta.