As mudanças climáticas têm intensificado a frequência e a severidade das ondas de calor, elevando os riscos à saúde, particularmente devido à deterioração da qualidade do ar. Durante esses períodos, a falta de circulação de ar favorece o acúmulo de poluentes como ozônio ao nível do solo e partículas finas, que são nocivas.





Após o frio que derrubou as temperaturas para abaixo de 10 graus em algumas áreas do Brasil, chega uma nova onda de calor. Diante do tempo seco, recomenda-se o uso de umidificadores de ar e inaladores. Estes aparelhos são essenciais para manter a umidade do ar em níveis saudáveis, melhorando a qualidade da respiração e protegendo a saúde.





“Variações bruscas de temperatura podem causar estresse ao organismo, exigindo adaptações rápidas que podem temporariamente enfraquecer a capacidade do sistema imunológico de responder a infecções. No frio, o corpo gasta mais energia para se aquecer, o que, associado à baixa umidade relativa do ar, pode enfraquecer suas defesas. Já o calor intenso provoca estresse térmico, dificultando a regulação eficiente da temperatura corporal”, explica o médico de família e comunidade, especialista da Relaxmedic, Mauro Kioshi Tenorio Tojo.





Produtos que podem contribuir para o equilíbrio de um ar mais qualificado dentro dos ambientes são úteis nessa fase, como umidificadores e o inalador, em casos de problemas respiratórios. O objetivo principal da inalação é tratar e prevenir doenças respiratórias, tais como asma, bronquite, enfisema, pneumonia e outras condições que afetam os pulmões e as vias respiratórias.





Para Mauro, ao direcionar os medicamentos diretamente para os pulmões, a inalação proporciona uma ação rápida e eficaz, aliviando os sintomas respiratórios e promovendo a recuperação da função pulmonar.

“Além do tratamento de doenças respiratórias, a inalação também pode ser utilizada para ajudar a umidificar as vias respiratórias, aliviar a congestão nasal e facilitar a eliminação de muco e secreções, especialmente durante resfriados, gripes e outras infecções respiratórias. Também é útil como preventivo, pois manter as vias respiratórias úmidas é essencial para proteger a mucosa respiratória contra ressecamento e microfissuras que facilitam a entrada de vírus”.





O especialista elenca algumas recomendações:





- Acompanhe a qualidade do ar e verifique frequentemente o Índice de Qualidade do Ar (AQI). Quando os níveis de poluição estiverem altos, é aconselhável permanecer em ambientes internos. Se precisar sair, evite áreas de tráfego intenso.





- Evite atividades físicas ao ar livre e limite o exercício ao ar livre em dias de alta poluição, pois o esforço físico aumenta a inalação de poluentes. Opte por atividades dentro de casa ou em horários em que o ar esteja mais limpo.



- Mantenha-se fresco e hidratado durante as ondas de calor, use ventiladores ou ar condicionado para se manter fresco e beba bastante água. Se esses recursos não estiverem disponíveis, busque locais públicos climatizados.



- Melhore a qualidade do ar interno. Utilize purificadores de ar e mantenha portas e janelas fechadas quando a qualidade do ar externo estiver comprometida, para impedir a entrada de poluentes





"O nariz é a porta de entrada do ar que respiramos e é responsável pela defesa das vias respiratórias. O ideal é hidratar o nariz constantemente para evitar que ele resseque, com uso do umidificador ou utilizando o soro fisiológico, que não tem efeito colateral e é muito eficaz. O soro ajuda não só na limpeza e hidratação do nariz, mas também na prevenção de resfriados, gripes, crises de rinite e até mesmo sangramentos", ensina o especialista.