Muito usado por celebridades, o mega hair agrada mulheres que desejam cabelos volumosos e com boa aparência. À medida que a técnica ganha popularidade, surgem também os rumores de que a extensão capilar pode causar queda de fios. Essa é uma alternativa para encobrir áreas onde falta cabelo e valorizar o penteado, mas, como alerta a megarrista do salão A Rainha do Mega Hair, em Guarulhos (SP), Ingrid Desirée, "como muitos procedimentos estéticos, um aplicação de mega hair mal executada pode lesionar os fios e o couro cabeludo, provocando calvície no local”.





O salão da Ingrid tem entre as clientes mulheres que estão passando por tratamento de quimioterapia ou tratando os cabelos danificados por químicas e com fios frágeis e ralos. “Nestes casos, o mega hair é usado para melhorar a aparência dos cabelos, enquanto estão se tratando”, afirma a megarrista.



Entretanto, o uso de técnicas de mega hair inadequadas e ultrapassadas pode ser um problema. “Se o cabelo não estiver forte e saudável, um mega hair aplicado incorretamente pode provocar problemas graves, como a queda acentuada dos fios, matar os folículos e até mesmo causar uma alopécia permanente”, diz Ingrid.





Tudo isso acontece porque o aplique capilar, quando colocado em excesso ou na posição errada, gera uma tensão grande nos fios, quebrando a sua estrutura e ainda lesionando a musculatura do crânio. E, por consequência, provoca a chamada alopecia cicatricial secundária. Esse distúrbio causa coceira intermitente e vermelhidão do couro cabeludo, dor, enfraquecimento da raiz do cabelo e perda de fios na região afetada. Outros procedimentos estéticos executados incorretamente, como excesso de aplicação de produtos com queratina e outras químicas, também causam a queda de cabelos.





Para evitar danos à saúde capilar, Ingrid ressalta a importância de procurar um dermatologista ou profissional devidamente capacitado, que possam fazer um diagnóstico correto das condições da cliente antes da aplicação, e usar a técnica e produtos mais adequados para cada caso.





O mega hair é recomendado desde que a pessoa não tenha nenhum problema com o cabelo e couro cabeludo. "Infecções bacterianas, por fungos e virais, tumores e queimaduras, são fatores que causam queda de cabelo e devem ser considerados e tratados antes de definir o procedimento”, recomenda a megarrista.