A rotina corrida e agitada faz com que o estresse seja uma constante para muitas pessoas. No caso da mulher que deseja engravidar, a sobrecarga é uma inimiga. Manter a calma e desacelerar, ter um final de semana tranquilo, é necessário. Conforme estudo do Instituto Valenciano de Infertilidade, aproximadamente 65% das mulheres não conseguem engravidar devido a fatores emocionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“O estresse normal, como uma leve ansiedade por algo novo que vai ocorrer no próximo dia, não atrapalhará a fertilidade da mulher, mas níveis altos de estresse crônico pode sim influenciar na reprodução feminina”, explica a médica ginecologista Loreta Canivilo. Ela ressalta que o estresse pode gerar alterações no ciclo menstrual, diminuição de libido e até mesmo ausência de ovulação, ocorrendo a anovulação, quando não há óvulo.





O estresse também pode gerar diversas modificações no corpo. “Alterações hormonais, cardiovasculares, respiratórias e alterações no sistema nervoso”, diz Loreta, que enfatiza que a infertilidade não ocorre somente devido ao estresse, mas depende também de diversas composições hormonais e físicas no corpo da mulher.

A pressão para engravidar é algo que assombra a mulher e esse é um fato que pode prejudicá-la emocionalmente, também ocasionando dificuldade para engravidar. “O ideal é manter a calma, sem estresse, ter seus exames em dia e seguir sempre as orientações de um médico especialista, cuidando da saúde mental com muita atenção e, se possível, com a ajuda de um psicólogo”, aponta a ginecologista.