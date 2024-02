Com os termômetros batendo a casa dos 30°C quase que diariamente, a companhia de um ventilador ou de um ar-condicionado vira algo indispensável a todo e qualquer cidadão que vive no Brasil. A escolha entre um e outro, geralmente, leva em conta as questões financeiras e, claro, os resultados que esses aparelhos entregam, assim podemos dizer, nessa dura missão de refrescar os mais variados ambientes durante o verão.

Mas qual deles seria menos prejudicial à saúde? Esse é um aspecto que, cada vez mais, vem sendo questionado. Afinal, é sabido que tanto o ventilador como o ar-condicionado podem ensejar quadros de alergias, resfriados e outras doenças respiratórias. Especialmente para quem lida com pessoas que requerem cuidados especiais, ou mesmo está com a saúde debilitada, essa preocupação existe.

De acordo com a otorrinolaringologista do Hospital Paulista – especializado em saúde de ouvido, nariz e garganta –, Cristiane Passos Dias Levy, é preciso avaliar as vantagens e desvantagens que esses aparelhos oferecem, conforme a necessidade.

“Ambos têm benefícios, mas também desvantagens. No caso do ar-condicionado, ele remove o ar quente do ambiente e substitui por ar frio. Isso é feito através de um ciclo de refrigeração, que filtra o ar, e isso é bastante útil para pessoas com alergias. No entanto, ele também pode ressecar muito o ar, chegando a irritar as mucosas, se ficar em uma temperatura muito baixa. Já os ventiladores fazem o ar circular, ajudando a manter a temperatura ambiente mais agradável e sem alterar a umidade do ar. Porém, se ficarem direcionados ao corpo, também ressecam as vias aéreas, da mesma forma que o ar-condicionado. Portanto, há fatores positivos e negativos nos dois”, destaca a especialista.

Higiene é fundamental

Em comum entre eles, a médica destaca a necessidade de fazer a limpeza periódica desses aparelhos domésticos. “Esse, a meu ver, é o fator mais preponderante que deve ser levado em conta a quem faz uso desse tipo de equipamento. No caso do ar-condicionado, se o filtro não for mantido limpo, ele pode espalhar germes e bactérias e contaminar todo o ambiente. Já no caso do ventilador, é importante que todo ambiente onde ele está esteja bem limpo. Caso contrário, a poeira e os ácaros irão ficar circulando pelo ambiente”, enfatiza Cristiane, que também é especialista em alergias respiratórias.

Tomadas essas precauções, segundo ela, a opção entre um ou outro equipamento fica a depender das necessidades individuais e do conforto pessoal de cada pessoa.

Dicas importantes para uso, manutenção e limpeza

Para, de fato, garantir a eficácia desses aparelhos, sobretudo no que se refere aos benefícios à saúde, a médica elenca algumas dicas:

1. Mantenha os ambientes sempre bem ventilados. Ou seja, janelas e portas abertas, com circulação de ar

2. Limpe regularmente os filtros do ar-condicionado, assim como as pás e grades dos ventiladores para garantir a qualidade do ar

3. Em ambientes muito secos, avalie a possibilidade de combinar o uso do ar-condicionado e/ou ventilador com umidificadores, para equilibrar a umidade do ar

4. Evite posicionar diretamente o fluxo de ar do ventilador para o corpo por longos períodos para impedir o ressecamento das vias respiratórias

5. Tente manter a temperatura do ar-condicionado moderada, entre 23°C e 26°C, para evitar mudanças bruscas de temperatura ao entrar e sair de ambientes climatizados

6. Beba água regularmente para se manter hidratado(a), especialmente em ambientes com ar-condicionado, que pode ressecar o ar

7. Faça manutenção periódica dos equipamentos de ar-condicionado para garantir seu bom funcionamento e a qualidade do ar

Essas práticas ajudam a manter um ambiente saudável e minimizar possíveis impactos na saúde, ao utilizar esses dispositivos.