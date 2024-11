Em um estudo recente publicado no International Journal of Oral Science, cientistas de uma Universidade do Japão fizeram uma importante descoberta. Eles concluíram que infecções por uma bactéria periodontal chamada Aggregatibacter actinomycetemcomitans, aumentam a inflamação nas articulações de ratos, intensificando os sintomas de artrite reumatoide (AR).





Apesar do experimento ter sido realizado em ratos, os pesquisadores induziram nos animais um modelo da doença, que muito se assemelha à AR em humanos. Segundo o autor principal da pesquisa, os resultados revelaram informações importantes sobre a relação há muito debatida entre a doença periodontal e as doenças sistêmicas.

De acordo com a dentista biológica e especialista em saúde integrativa, Sandra Chagas, a boca é o meio do caminho entre o cérebro e o restante do corpo. “Os nossos dentes estão ligados a todo o nosso organismo. Por isso, uma inflamação no dente é capaz de causar uma série de problemas, como a artrite reumatoide, desvendada pelo estudo”, diz.

Bactérias da boca e doenças







De acordo com a especialista, a saúde bucal está diretamente ligada à prevenção de inflamações sistêmicas, uma vez que infecções e doenças gengivais podem liberar bactérias e substâncias inflamatórias na corrente sanguínea, desencadeando respostas imunológicas em outras partes do corpo.

A periodontite, por exemplo, uma forma grave de doença gengival, tem sido associada a várias condições inflamatórias sistêmicas, incluindo doenças cardíacas, diabetes, artrite reumatoide e até problemas pulmonares.

“As bactérias contidas na boca facilmente podem ir para a corrente sanguínea, de forma a fazer com que as placas bacterianas sejam deslocadas para as artérias e cheguem a várias partes do corpo. Se chegarem ao coração, podem causar aterosclerose; nos pulmões, pneumonia; no cérebro, demência; e nas articulações, a artrite reumatóide”, explica a especialista.







Genética e resposta imunológica







De acordo com Sandra, as proteínas liberadas na boca por bactérias, como a Aggregatibacter actinomycetemcomitans, podem causar reações do sistema imunológico que "confundem" células e tecidos do próprio organismo, incluindo os das articulações. Isso pode levar ao desenvolvimento de uma resposta autoimune característica da AR.





“Além disso, quem já possui predisposição genética para artrite pode ser mais suscetível a infecções periodontais. A inflamação crônica na boca pode desencadear ou agravar a inflamação nas articulações, intensificando a progressão da doença. Por isso, manter a saúde bucal é essencial para prevenir e controlar doenças como a artrite”, pontua.





Artrite reumatoide







A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune grave e crônica que causa inflamação nas articulações, levando a dor, inchaço, rigidez e, eventualmente, deformidade nas articulações afetadas. Em casos mais graves, ela pode afetar outros órgãos. A condição ocorre quando o sistema imunológico ataca erroneamente os tecidos saudáveis do corpo, principalmente o revestimento das articulações (sinóvia).





Apesar de sua causa exata ainda ser desconhecida, acredita-se que fatores genéticos, hormonais e ambientais têm relação com sua origem.







