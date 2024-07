Manter a saúde bucal em dia é fundamental não apenas para um sorriso bonito, mas também para o bem-estar geral. Por isso, é essencial ter uma nécessaire equipada com itens básicos de higiene para evitar doenças gengivais e cáries, mesmo quando se está fora de casa. Problemas dentários podem levar a complicações mais graves, como doenças cardiovasculares e diabetes. Portanto, mesmo na correria do dia a dia, é crucial manter a saúde dos dentes e gengivas.







Para garantir que os cuidados com a higiene sejam mantidos em qualquer lugar, é importante ter à disposição os itens certos. Isso facilita a manutenção de uma rotina de limpeza eficiente, evitando o acúmulo de placa bacteriana e prevenindo problemas bucais. Além disso, o uso adequado desses itens auxilia na proteção contra doenças gengivais e mantém o hálito fresco, o que é especialmente importante em situações sociais e profissionais.

A escolha dos itens que compõem a nécessaire deve ser feita com atenção, priorizando produtos que ofereçam praticidade e eficácia. "Ter um nécessaire bem equipada é uma forma de garantir que a saúde bucal seja mantida, independentemente do local onde você esteja", comenta o professor do curso de odontologia da Newton Paiva, Bruno Vidiga.uma escova de dente compacta é fundamental para praticidade e deve ser utilizada após as refeições, sempre que possível. Opte por modelos com cerdas arredondadas e macias para evitar danos ao esmalte dos dentes e às gengivas.

- Fio dental: outro item indispensável é o fio dental. Muitas vezes, a escovação sozinha não é suficiente para remover os resíduos alimentares que ficam entre os dentes. Por isso, o uso do fio dental, ao menos uma vez ao dia, é crucial para evitar a formação de placas e o desenvolvimento de gengivite. Uma boa dica é considerar os fios dentais flosser, que possuem uma haste de suporte para facilitar o uso fora de casa.







- Creme dental: escolher cremes dentais em embalagens menores é uma estratégia prática para evitar carregar peso excessivo na nécessaire. Além disso, é importante optar por produtos de qualidade para garantir a eficácia na limpeza dos dentes.







- Mini enxaguantes bucais: práticos e compactos, os minis enxaguantes são perfeitos para viagens e ajudam a complementar a higiene bucal, eliminando bactérias, refrescando o hálito e alcançando áreas que a escovação e o fio dental não conseguem. O enxaguante bucal deve ser utilizado com moderação e sob orientação profissional, pois cada pessoa tem necessidades específicas.

Além dos cuidados diários com escovação e uso de fio dental, a hidratação adequada também é crucial para a saúde bucal, uma vez que beber água regularmente ajuda a manter a boca hidratada e a melhorar a salivação, contribuindo para a saúde dos dentes e gengivas. "Pequenos cuidados diários fazem toda a diferença na prevenção de problemas bucais e na manutenção de um sorriso saudável", aponta Bruno Vidigal.