Inovações na medicina ressaltam a importância de uma abordagem multidisciplinar para a saúde. Isso significa entender como nossos órgãos se relacionam e interagem entre si, o que simplifica a compreensão de que o cuidado com cada parte do nosso corpo é essencial. Neste contexto, a saúde bucal ocupa um lugar central. Estudos recentes sublinham a importância de visitas preventivas e de controle ao dentista para a detecção precoce de riscos à saúde, por meio de exames e relatórios detalhados.



Andrea Sales, dentista especialista em Endodontia e SDA Trainner da Electro Medical System, destaca que os dentistas são capazes de identificar sinais de doenças sistêmicas, como diabetes, doenças cardíacas e Alzheimer, por meio de exames da saúde bucal dos pacientes. Sintomas como sangramento gengival, feridas bucais , fraturas nos dentes e outras alterações podem indicar essas condições.



Além de sua importância para a saúde, a estética bucal desempenha um papel crucial na autoestima e na confiança das pessoas. Andrea ressalta que “um sorriso confiante, natural e alegre pode gerar uma energia transformadora em nós”. Ela enfatiza a variedade de procedimentos disponíveis, desde a profilaxia dentária básica até tratamentos mais avançados, que têm o potencial de transformar não apenas o sorriso, mas também a vida dos pacientes.

Ela também explica o Protocolo GBT (Guided Biofilm Therapy), que promove a saúde bucal por meio de uma abordagem integrada de oito etapas, enfatizando prevenção, regeneração, funcionalidade e estética. A especialista recomenda visitas ao dentista a cada seis meses, que podem ser adaptadas de acordo com as necessidades individuais de cada paciente, e enfatiza a importância dessas consultas preventivas para evitar problemas futuros.

A dentista alerta para a crescente tendência de se optar por tratamentos estéticos desnecessários e muitas vezes irreversíveis, ressaltando a importância de avaliar as reais necessidades dos pacientes. Ela enfatiza que a prevenção é a estratégia mais eficaz para manter a saúde bucal a longo prazo. “Focar na prevenção e atender prontamente a quaisquer novos sintomas na cavidade bucal é crucial para cuidar efetivamente da saúde bucal”, explica Andrea. Ela também destaca que uma odontologia baseada em ciência e conhecimento pode garantir uma saúde bucal saudável e conservadora ao longo da vida.

É essencial considerar o ser humano de maneira holística, adotando soluções que tenham um impacto transformador tanto no presente quanto no futuro. Investir em equipamentos, técnicas e abordagens inovadoras é crucial para garantir que os tratamentos realizados melhorem significativamente a qualidade de vida das pessoas.



No futuro, a odontologia, com o suporte da tecnologia, está evoluindo para ser mais dinâmica e menos invasiva, preservando a estrutura dentária e melhorando a segurança e a previsibilidade dos tratamentos. É importante, no entanto, que a tecnologia atue como um complemento ao conhecimento profundo dos especialistas, e não como um substituto.



A especialista enfatiza o papel proativo do paciente no próprio tratamento, encorajando-os a 'assumir o controle' de seus cuidados de saúde bucal através da escolha de cuidados preventivos e personalizados.

Para isso, é essencial que os profissionais ofereçam orientação e educação adequadas, bem como tratamentos adaptados às necessidades individuais. De acordo com Andrea, esta abordagem empodera os pacientes, permitindo-lhes fazer escolhas informadas que influenciam positivamente o controle e o sucesso do tratamento a longo prazo.