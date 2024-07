As lentes de contato dental devem complementar o sorriso, não transformá-lo radicalmente

Nos últimos anos, as lentes de contato dental se tornaram uma solução para quem busca um sorriso perfeito. Mas como garantir que essas lentes não fiquem com uma aparência artificial? O dentista Paulo Antonioli, especialista no assunto, explica como evitar esse problema e obter um resultado natural.





A escolha do material é fundamental



"A qualidade do material faz toda a diferença", destaca Paulo Antonioli. "As porcelanas modernas são projetadas para imitar a translucidez e o brilho dos dentes naturais. Optar por materiais de alta qualidade é essencial para um resultado estético superior."





A importância do dentista



"A habilidade do dentista é crucial", afirma Paulo Antonioli. "Um profissional experiente sabe como avaliar o formato, a cor e as proporções dos dentes para criar um sorriso harmônico. É importante escolher um dentista com um bom portfólio e experiência comprovada."





Planejamento personalizado



"Cada paciente é único e merece um planejamento personalizado", explica o dentista. "Com a ajuda de simulações digitais, podemos alinhar as expectativas e prever o resultado final, garantindo que o paciente fique satisfeito com o novo sorriso."





Cuidados pós-procedimento



"Mesmo sendo resistentes, as lentes de contato dental requerem cuidados", alerta Paulo Antonioli. "Manter uma rotina de higiene bucal adequada e visitar o dentista regularmente para check-ups são práticas essenciais para a durabilidade e aparência das lentes."





Naturalidade acima de tudo



"A naturalidade deve ser o principal objetivo", conclui Paulo Antonioli. "As lentes de contato dental devem complementar o sorriso do paciente, não transformá-lo radicalmente. Um bom dentista saberá equilibrar os elementos estéticos para um resultado natural e bonito."