A artrite reumatoide é uma doença autoimune crônica, caracterizada pelo aumento gradual da inflamação e elasticidade da membrana que reveste as articulações, o que pode resultar em lesões ósseas permanentes, dores, desconfortos e perda de função. “Esta doença acomete cerca de dois milhões de brasileiros, geralmente as mulheres são afetadas duas vezes mais que os homens, atingindo entre 30 e 40 anos de idade” diz a reumatologista Cláudia G. Schainberg.

Algumas pessoas relatam que a artrite reumatoide piora no calor do verão. No entanto, essa relação entre o verão e a fadiga da artrite reumatoide não é universal e pode variar de pessoa para pessoa, dependendo muito da gravidade da doença. “O clima mais quente, desidratação e o excesso à exposição ao sol, são algumas razões pelas quais o verão pode afetar a artrite reumatoide, com as temperaturas mais elevadas a desidratação é mais rápida, causando mais dor e inchaço nas articulações, fazendo com que a sensação de fadiga aumente” relata Schainberg.

Estratégias para o verão que vem aí

Para se prevenir da fadiga da artrite reumatoide no verão, é ideal adotar algumas estratégias. “Beba muita água para evitar a desidratação, evite sobrecarregar as articulações, faça atividade físicas em horários em que o clima esteja mais fresco e sempre que necessário faça uma pausa para descanso, use protetor solar e roupas apropriadas para se proteger do excesso solar” explica Cláudia G. Schainberg.

O tratamento desta doença varia de acordo com o nível de gravidade de cada paciente, os anti-inflamatórios são os medicamentos iniciais para a artrite reumatoide, logo em seguida são utilizados os corticoides para fases mais agudas, podendo ser realizado tratamentos cirúrgicos. Além dos tratamentos, é possível fazer alguns cuidados para controle.

“Fisioterapia e terapia ocupacional para fortalecer os músculos, exercícios regulares, como alongamento, descanso adequado, gerenciamento de estresse, controle de peso, a esquiva de tabagismo e consumo de álcool são cuidados que pessoas com esta doença autoimune crônica deve ter”, explica Schainberg que ressalta que o acompanhamento pelo médico reumatologista é fundamental e deve ser contínuo, podendo variar os intervalos entre as consultas de cada paciente.