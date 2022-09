Brasileiro que estuda nos EUA cria app para ajudar pacientes com artrite

Victor Maia decidiu que deveria atuar, de alguma forma, na área da saúde, para ajudar pessoas que tenham doenças crônicas (foto: Arquivo pessoal)

O jovem Victor Maia, de 20 anos, criou, junto com um grupo de amigos, o aplicativo HexBR, que conta com uma ampla gama de exercícios para amenizar as dores de pessoas que possuem artrite. A plataforma se utiliza de protocolos internacionais de fisioterapia e é totalmente gratuita. No Brasil, estima-se que duas milhões de pessoas sofram com dores nas articulações, sendo a maioria, mulheres entre 30 e 50 anos.

O aplicativo é intuitivo e de fácil utilização. O usuário acessa a plataforma, por meio do computador, preenche dados pessoais e automaticamente recebe uma lista de exercícios para fazer a qualquer hora do dia. A expectativa é de que, já em outubro, também esteja disponível para smartphones. Embora bastante recente, o app já foi premiado com condecorações importantes, como a Bolsa Pfizer One Young World 2022, prêmio dedicado a 50 jovens agentes de mudança que criam impacto na saúde, educação e sustentabilidade.









O HexBR está disponível em oito países (Brasil, Canadá, Estados Unidos, República Dominicana, México, Itália, Argentina e Coreia do Sul). Atualmente, conta com 200 usuários, com a expectativa de chegar a 500 até novembro e a mil no início de 2023. No Brasil, destaca-se a parceria com a ONG Zoé, para atuar em comunidades ribeirinhas na Amazônia, em especial nas cidades de Santarém, Aveiro e Abaré, no Pará, onde há atuação no atendimento a pessoas com artrite

Nascido na periferia de Recife (PE), em Alto José do Pinho, na Zona Norte do Recife, e estudante da rede pública durante boa parte da vida, Victor conseguiu bolsa de estudos integral na Universidade da Pensilvânia, onde estuda bioengenharia e negócios. Ele contou com a ajuda do Prep Estudar Fora, da Fundação Estudar, para ingressar como bolsista da universidade norte-americana, e teve inspiração para ajudar outras pessoas, após a morte de sua avó.

"Perdi minha avó para o câncer de pele, que é uma doença tratável, mas ela não tinha acesso às informações, muito menos a tratamentos. Penso e quero ajudar pessoas com doenças crônicas a superar suas dores, e melhorar suas qualidades de vida. Com a tecnologia disponível, hoje, isso fica mais fácil, e me sinto honrado em poder contribuir, de alguma forma, com a melhoria da saúde da população", comenta Victor.

O Prep Estudar Fora é um preparatório gratuito que auxilia, com monitoria individual, brasileiros que desejam se graduar fora do país, sobretudo nos Estados Unidos. Mais do que isso, também auxilia como troca de experiências por quem já passou pelas etapas e conseguiu êxito em ingressar em algumas das melhores universidades do mundo. As inscrições para o programa estão abertas até o dia 4 de outubro e podem ser feitas por meio deste link





Os selecionados para o programa receberão mentorias individualizadas ao serem orientados por especialistas que também passaram pelo processo de candidatura e foram aceitos em grandes universidades estrangeiras. O Prep Estudar Fora ainda ajuda seus alunos a conquistarem bolsas de estudo e, em caso de necessidade financeira comprovada, também oferece apoio para a realização de determinadas etapas da application.

"O programa possibilita ao candidato adquirir conhecimentos técnicos e teóricos, com pessoas que já passaram por este processo. A mentoria individualizada, por exemplo, aponta quais são as facilidades e dificuldades que cada candidato tem, permitindo aperfeiçoar ou melhorar estes aspectos", explica Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.









Serviços

Prep Estudar Fora

Inscrições: Até 4/10

Custo: Gratuito

Formato: 100% gratuito