Bruxismo, ATM, desgastes ou quebra de dentes são reflexos recorrentes do estresse no fim do ano

Contas extras, metas a serem batidas, encontros familiares, encerramentos. Quem não tem a impressão de que o fim do ano consome muito mais da nossa energia que atire a primeira pedra. E o aumento do estresse no fim do ano já se tornou uma comprovação científica. De acordo com o levantamento do International Stress Management Association (ISMA-BR), o nível de estresse entre as pessoas aumenta, em média, 75% em dezembro. Entre os resultados podem estar problemas bucais, nem sempre associados a esta situação.





O dentista, diretor da Viek Odontologia, Fernando Viek, relata que há anos a clínica nota um crescimento na procura por tratamentos de problemas decorrentes do estresse assim que o fim do ano se aproxima.

“Neste período, a procura por tratamentos relacionados principalmente ao bruxismo, que é o apertamento dos dentes, mais do que dobra. Isso tem muito a ver com o estresse. As causas desse problema são ditas na literatura como multifatoriais, como o estresse, ansiedade, problemas comuns da vida moderna. E em decorrência do bruxismo, outros problemas aparecem, como dores de cabeça frequentes, dores musculares, dores na articulação e inclusive fraturas ou perdas de dentes”, detalha o dentista.





A queixa e os problemas vão muito além do bruxismo – que, de acordo com o especialista, pode ser controlado através de uma placa bucal. O ranger de dentes, especialmente durante o sono, é outra característica que pode ter o estresse como causa. “Muitos pacientes que se queixam na clínica de que os seus dentes ou as restaurações estão quebrando com frequência, o que não é normal, passam por isso como consequência da sobrecarga provocada pelo apertamento dos dentes. Nesse momento do apertamento, a força é excessiva”, destaca.





Tratamento deve ser multisetorial





Fernando Viek indica que estes problemas decorrentes do estresse merecem atenção em todos os campos da vida do paciente. “Entre os fatores que ajudam a controlar o problema estão a atividade física regular, uma alimentação mais leve antes de dormir e, claro, o acompanhamento com o dentista para tratar os dentes que foram afetados, perdidos ou desgastados, além de combater o bruxismo e outras causas que possam surgir”, detalha.



