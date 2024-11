O Novembro Azul reforça a importância da prevenção das principais doenças que afetam os homens em todas as fases da vida. Segundo a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, 34% dos homens brasileiros entre 20 e 59 anos não estão registrados nos serviços de Atenção Primária (APS). Dados da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI) mostram ainda que a maioria dos exames realizados entre homens ocorre na faixa dos 60 a 75 anos.





De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente e letal entre os homens brasileiros, com 71.730 novos casos previstos anualmente para o período de 2023 a 2025. Mais frequente a partir dos 50 anos, a doença tem um fator adicional de risco entre aqueles com histórico familiar e obesidade.

No período de 2019 a 2024, a FIDI realizou 210.784 exames de próstata, sendo o mais comum o ultrassom de próstata abdominal. Neste período, a fundação também registrou cerca de 500 achados de câncer de próstata.





Em 2023, no período de janeiro a junho, o total de exames realizados pela fundação foi de 20.007, com uma maior concentração de número de exames no mês de abril e 32 achados de câncer de próstata. Já em 2024, no mesmo período, houve um aumento de 1,53% de exames realizados, apresentando um aumento para 120 achados de câncer de próstata.





Além do câncer de próstata, outras doenças crônicas impactam diretamente a qualidade e a expectativa de vida masculina. Doenças cardiovasculares, por exemplo, lideram as causas de morte entre homens, evidenciando a necessidade de atenção à saúde do coração desde a juventude. Entre 2019 e 2024, a FIDI registrou 50.834 exames cardiovasculares realizados apenas em homens, com maior predominância entre idosos.





De acordo com o superintendente médico da FIDI, Harley de Nicola, “a saúde do homem está para além do exame do câncer de próstata. O monitoramento de indicadores como pressão arterial, colesterol e glicemia, associado a hábitos saudáveis como a prática regular de exercícios físicos e uma alimentação balanceada, pode reduzir consideravelmente o risco de infartos e AVCs”, afirma.





A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) busca quebrar as barreiras que afastam os homens das consultas e dos exames de rotina. “A maioria dos homens ainda procura assistência médica apenas quando apresenta sintomas, muitas vezes em estágios avançados da doença. É importante reforçar que cuidar da saúde não é uma questão de escolha, mas de qualidade de vida”, acrescenta Harley.





A campanha Novembro Azul também relembra que, além dos exames de rotina, é essencial adotar práticas preventivas e mudar comportamentos. Abandonar o tabagismo, reduzir o consumo de álcool, manter um peso saudável e dedicar-se a atividades que promovam bem-estar mental e emocional são passos fundamentais para uma vida longeva e saudável.

Nesse sentido, a conscientização contínua e o acesso a informações precisas e completas sobre a saúde masculina são cruciais. “Informar, prevenir e tratar são verbos que salvam vidas, e o incentivo a hábitos de saúde e consultas preventivas pode reduzir a taxa de mortalidade entre os homens”, completa Harley.

