Com o objetivo de incentivar os cuidados dos homens com sua saúde desde a infância, a Sociedade Brasileira de Urologia realiza este ano o 1º Novembrinho Azul. O enfoque da iniciativa é a conscientização da criptorquidia, ou testículos não descidos, que afeta crianças ao nascimento e tem sido diagnosticada e corrigida tardiamente, e a torção testicular, problema mais incidente na adolescência.



“O Novembro Azul, desde a sua concepção, foi criado para suprir uma necessidade de se dar espaço e visibilidade à saúde masculina. A SBU, comprometida com a causa, se torna mais uma vez sua porta-voz, implantando agora o Novembrinho Azul”, destaca o presidente da SBU, Luiz Otávio Torres.



Para atrair tanto as crianças como os adultos, o departamento de uropediatria da SBU desenvolveu um mascote, uma ararinha azul, imagem que remete à infância, mas também se vincula às cores da SBU (azul e amarelo).



“O Novembrinho Azul é uma campanha nacional estabelecida pela Lei 14.694, de 10 de outubro de 2023. Inspirada no Novembro Azul, que se dedica à saúde masculina, essa iniciativa tem como objetivo promover a saúde de crianças e adolescentes até 15 anos. A campanha prioriza a identificação precoce e o tratamento preventivo de diversas condições de saúde da criança que podem trazer prejuízos no futuro”, explica o uropediatra, coordenador do departamento de uropediatria da SBU, Marcos Gianetti Machado.



“Iniciando pelo Novembro Azul, nossa campanha mais emblemática, passando pelo Julho Azul Celeste, que aborda o homem adulto, seguidos pelo #VemProUro, em setembro, que foca no adolescente, e agora com o Novembrinho Azul, a SBU demonstra que realmente quer estar presente e incentivando a saúde do homem em todo o seu ciclo de vida”, avalia a urologista, diretora de comunicação e coordenadora geral das campanhas de awareness da SBU, Karin Jaeger Anzolch.

“Os temas do Novembrinho deste ano, criptorquidia e torção testicular (torção do cordão espermático), então, têm tudo a ver com essa causa, pois são duas situações em que o reconhecimento e o tratamento precoces são a chave para se evitar consequências deletérias para toda a vida. A ararinha azul, esse símbolo tão brasileiro, com as cores institucionais de nossa Sociedade, vem ajudar a chamar a atenção e difundir esses conteúdos”, reforça.



Testículos não descidos



A criptorquidia é uma das malformações congênitas mais comuns em meninos, afetando cerca de 4% dos nascidos a termo e até 45% dos prematuros. O diagnóstico é feito apenas por exame físico, sem necessidade de exames de imagem, exceto em casos específicos.



Mesmo sendo de fácil diagnóstico no exame físico, o problema tem sido descoberto em idades mais avançadas, o que pode aumentar o risco para câncer de testículo e afetar a fertilidade no futuro.



De acordo com dados Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), do Ministério da Saúde, de 2023 até agosto de 2024, foram diagnosticados 21.193 casos, sendo a maioria em idades entre um e quatro anos (7.658 casos), seguido pela faixa etária entre cinco e nove anos (6.509 casos). No mesmo período foram realizadas 4.721 orquidopexias (cirurgia para corrigir a posição anormal dos testículos) bilaterais e 11.722 unilaterais.







"Assim que o bebê nasce, deve-se avaliar se os testículos estão na bolsa escrotal. Caso não estejam, é preciso acompanhar essa descida, que deve ocorrer até os seis meses, quando a cirurgia para os colocar na bolsa escrotal já se torna indicada. O procedimento deve ocorrer a partir do sexto mês de vida, ajustado para a idade gestacional, preferencialmente dentro do primeiro ano e não posterior aos 18 meses. Intervir precocemente é fundamental para garantir a saúde e o desenvolvimento adequado testicular", avalia Veridiana Andrioli, membro do Departamento de Uropediatria.



Torção testicular: emergência médica



A torção testicular ou escroto agudo é uma emergência médica que requer tratamento cirúrgico imediato. "O tempo é muito importante para preservação da função testicular", ressalta Marcos Gianetti Machado.



De 2023 a agosto de 2024, dados do SIH/SUS mostram que foram realizadas 2.218 cirurgias de torção testicular.



Para poder identificar a urgência, é preciso ficar atento aos sintomas, que são: dor intensa, endurecimento testicular, inchaço na região, náuseas e vômitos.



O diagnóstico pode se dar por anamnese ou com uso de ultrassom doppler. "A cirurgia não deve ser adiada para a realização de exames de imagem quando há forte suspeita clínica", complementa Marcos Machado.



Ações pelo país



Para conscientizar pais e mães, a SBU vai dispor de vídeos em seus perfis do Instagram, Facebook e Tik Tok (@portaldaurologia) e realizará palestras e distribuição de panfletos em locais públicos como creches, hospitais e unidades básicas de saúde.

