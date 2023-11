Por meio da Portaria do Ministério da Saúde, o Dia Nacional de Combate ao Câncer, é comemorado nesta segunda-feira, 27 de novembro. Com o objetivo de ampliar o conhecimento da população sobre o câncer, principalmente sobre a sua prevenção, a data integra-se ao novembro azul - mês dedicado a promover a conscientização sobre cuidados com a saúde masculina.

Diversos prédios e monumentos históricos se iluminam de azul com o objetivo de chamar a atenção para o movimento global de conscientização em prol da saúde do homem. Todos os anos, oficialmente, 21 países preparam campanhas sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de lembrar aos homens que cuidar da saúde é fundamental.



No Brasil, o novembro azul foi criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o intuito de promover uma mudança de paradigmas em relação à ida do homem ao serviço de saúde. Apesar da campanha ter começado no Brasil com uma abordagem muito centrada na questão do câncer de próstata, ela foi ampliada para chamar a atenção sobre os cuidados com a saúde masculina em todos os aspectos, ou seja, dentro da perspectiva de saúde integral.

Dados levantados pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) junto ao Ministério da Saúde mostram que mulheres vão ao médico mais do que homens. No primeiro semestre de 2022, foram 1,2 milhão de consultas de pacientes mulheres por ginecologistas e apenas 200 mil de pacientes homens por urologistas.

Segundo o Sistema de Informação Ambulatorial do Ministério da Saúde, em 2021, 16.055 homens brasileiros morreram de câncer de próstata, o mais incidente no sexo masculino depois do câncer de pele não melanoma e o segundo que mais mata, atrás apenas do câncer de pulmão.

PREVENÇÃO

A campanha alerta para os cuidados básicos que todo homem precisa ter com a saúde. Há testes e exames que precisam ser realizados com frequência: verificação da pressão arterial, hemograma completo, dosagem da glicemia e do colesterol, exames de urina, atualização da carteira vacinal e verificação do perímetro abdominal e do índice de massa corpórea (IMC).

E, ainda:

Exame da próstata: por causa do preconceito que envolve o exame, muitos homens são diagnosticados quando a doença já está em estados mais avançados, o que leva a uma alta taxa de óbitos. Quando identificado em fase inicial o câncer de próstata tem altos índices de cura

Fazer check-up regular: fazer um check-up é a melhor forma de prevenir doenças e evitar que sejam tratadas apenas em estágios mais avançados. Em todas as faixas etárias o urologista deve ser consultado

Cuidar da saúde mental: diversos fatores podem causar um desequilíbrio emocional, como responsabilidades familiares, frustrações financeiras e problemas no trabalho. É preciso entender que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, e que o tratamento é necessário

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), outros cuidados incluem:

Dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos, cereais integrais; menos gordura, principalmente as de origem animal, o qual ajuda a diminuir o risco de câncer, e de outras doenças crônicas não-transmissíveis

Fazer no mínimo 30 minutos diários de atividade física, manter o peso adequado à altura, identificar e tratar adequadamente hipertensão, diabetes e problemas de colesterol, diminuir o consumo de álcool e não fumar



CÂNCER MAIS INCIDENTE

Uma das doenças abordadas pela campanha do novembro azul é o câncer de próstata. Considerado um “câncer de terceira idade”, a doença afeta principalmente homens a partir dos 60 anos. Diagnósticos e tratamentos têm contribuído para o aumento na expectativa de vida, com um percentual alto de chance de cura, atingindo 90% em casos de detecção precoce.

A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. O câncer de próstata se instala numa área qualquer da glândula. À medida que cresce, vai ocupando gradativamente os lobos direito e esquerdo da próstata. Nas fases mais avançadas, invade por continuidade a cápsula que reveste o órgão, para depois chegar aos tecidos ao seu redor, incluindo as vesículas seminais.

Em tumores mais volumosos, o paciente sente dificuldade para urinar, ardor e jato urinário fraco, acorda à noite várias vezes para urinar, apresenta gotejamento de urina após completar a micção e, mais raramente, queixa-se de dor e da presença de sangue na urina e no esperma. Com o passar do tempo, as células malignas atingem os linfonodos da região, caem na corrente sanguínea e se espalham para outros órgãos.

TESTAGEM

Quanto ao sucesso no tratamento do câncer de próstata, existem vários fatores que influenciam, mas o acesso rápido à saúde está entre os mais importantes. Com os avanços da medicina, desde que realizado um diagnóstico precoce e específico para cada tumor, muitos terão cura. No Brasil, existem algumas empresas de base tecnológica capazes de desenvolver testes revolucionários. É o caso da Invitrocue Brasil que, investindo na tecnologia de organoides, chegou ao desenvolvimento do teste onco-PDO (organoides derivados do paciente). Com ele, as células do paciente são cultivadas e testadas contra diferentes drogas quimioterápicas, analisando como respondem às diversas terapias.

Trata-se de um cultivo celular tridimensional, que melhor reflete in vitro as condições observadas in vivo do seu tumor de origem. O teste onco-PDO leva em conta que cada paciente é único, e isso ajuda o médico a traçar a melhor escolha para aquele paciente específico. Alguns tumores mostram-se resistentes a certos medicamentos e saber previamente as respostas das células tumorais do paciente aos diferentes tratamentos em laboratório contribui para a tomada de decisão dos médicos oncologistas.

O benefício é que, ao invés de fazer previsões de como um o câncer pode responder a uma terapia, o Teste Onco-PDO permite verificar especificamente o efeito dessa terapia no tumor do paciente e trabalhar diretamente com as células vivas que formam o câncer em cada caso.

Disponível no Brasil para câncer de mama, pulmão, colorretal, pancreático, gástrico, próstata e ovário, o teste onco-PDO permite que o médico escolha entre oito de 60 drogas para testagem e o resultado demonstrará como as células respondem em laboratório. O relatório, gerado em até 21 dias, fornece informações de como os organoides derivados do paciente reagiram aos diferentes tratamentos testados.