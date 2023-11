Além do câncer, descobrir que o tratamento pode mexer com a fertilidade também não é algo fácil

O câncer de próstata é o segundo tipo da doença que mais afeta os homens, de acordo com informações do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Localizada na parte abaixo do abdômen, a próstata é uma glândula que fica na frente do reto e embaixo da bexiga urinária. Colabora na produção do fluido seminal que ajuda na nutrição e transporte do esperma.

O mês de novembro passou a ganhar a campanha Novembro Azul em 2011 com o objetivo de conscientizar a população, principalmente a masculina, sobre a doença, principalmente em relação a prevenção. Por conta do tabu existente aos cuidados com a saúde masculina e muito preconceito por parte dos próprios homens em realizar o exame, muitas vezes, a doença é descoberta em estágio avançado.



“Quando esses sintomas se manifestam, 95% dos homens já estão com a doença em estágio avançado, com pouca chance de cura. Por isso, embora ainda exista muito preconceito, a melhor forma de se proteger é realizar os exames preventivos e procurar um urologista periodicamente para acompanhar a saúde de forma global,” afirma o urologista da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva, João Paladino.

Paladino explica que a doença pode ser prevenida a partir da adoção de hábitos saudáveis, já que, quanto mais cedo o paciente começar a se cuidar, maiores serão as chances de evitar o câncer de próstata, mesmo em homens com idade avançada ou histórico familiar.



“Entre os hábitos estão ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, controlar o peso corporal, evitar o tabagismo e bebidas alcoólicas ou o consumo exagerado delas, e manter as consultas de rotina em dia”, afirma o especialista.

Qual a ligação com a infertilidade?

O especialista em reprodução humana, Nilo Frantz, explica que os homens que irão se submeter a tratamentos oncológicos podem ficar inférteis. O motivo é que, conforme o estágio do câncer, o tratamento quimioterápico ou radioterápico é indicado e essa medicação pode contribuir para a diminuição da capacidade reprodutiva masculina.

"Assim como as mulheres que, ao descobrir algum tipo de câncer têm a opção de congelar óvulos, os homens também podem congelar seus sêmens para preservar a sua fertilidade caso queira ter o seu primeiro filho ou ampliar a família”, afirma Frantz.



No procedimento, o sêmen é congelado a uma temperatura de -196ºC para ser utilizado em uma futura fertilização. Ao ser descongelado, será utilizado posteriormente em tratamentos de fertilização in vitro ou inseminação artificial.

Os especialistas recomendam que, ao detectar a doença, é importante que o paciente passe por tratamento psicológico, já que é um choque descobrir uma doença agressiva como o câncer. “Além do câncer, descobrir que o tratamento pode mexer com a fertilidade também não é algo fácil. É necessário acompanhamento e muita escuta ativa para que o paciente consiga lidar com suas emoções e a enxergar novas possibilidades”, explica Frantz.

Sinais de alerta

- Homens com mais de 50 anos tendem a ter maior incidência da doença

- Homens obesos ou com sobrepeso têm mais chances de desenvolver a doença

- Histórico familiar pode interferir, já que a chance de adquirir a doença é maior em famílias que já tiveram casos

- Existe maior incidência de casos de câncer de próstata em homens negros

Sintomas em estágio avançado

- Disfunção erétil

- Sangue na urina ou no sêmen

- Micção frequente

- Fraqueza ou dormência nas pernas ou pés

- Fluxo urinário fraco ou interrompido