O câncer é uma realidade dolorosa que afeta milhares de brasileiros todos os anos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), essa doença se caracteriza pelo crescimento desordenado de células, com potencial para invadir órgãos distantes de sua origem. A prevenção do câncer é um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil, e a alimentação desempenha um papel crucial nesse contexto.



No Brasil, o câncer de mama representa cerca de 10,5% de todos os tumores diagnosticados. De acordo com a Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil, espera-se que haverá cerca de 74 mil novos casos anualmente até 2025, com maior incidência nas regiões Sudeste e Sul. A prevenção é a chave para reduzir esse número.



A prevenção do câncer de mama envolve cuidados como a realização regular de exames preventivos, bem como a adoção de mudanças no estilo de vida, incluindo exercícios regulares, manutenção de um peso saudável e uma dieta equilibrada.



Uma alimentação saudável e preventiva é baseada no aumento do consumo de verduras, legumes, frutas e alimentos integrais. Nesse contexto, os ovos se destacam como um componente vital de uma dieta natural e saudável. Eles são ricos em compostos bioativos com propriedades protetoras e nutrientes antioxidantes, incluindo vitaminas e minerais essenciais.



Dentre esses nutrientes, destacam-se a vitamina D, a luteína, a zeaxantina, a colina, o cálcio, o ácido fólico e o selênio, todos com ações protetoras no organismo. Estudos in vitro sugerem que a luteína e a zeaxantina têm um papel quimioprotetor em células tumorais, apontando para um potencial na prevenção do câncer de mama. Da mesma forma, a vitamina D, quando presente em níveis adequados no corpo, também desempenha um papel importante na proteção contra o câncer de mama.



A ingestão adequada de colina está associada à redução do risco de câncer de mama, enquanto o selênio, além de sua ação protetora contra o câncer, também é eficaz na prevenção do câncer de próstata. A composição nutritiva dos ovos abrange vitaminas do complexo B, com a colina se destacando, apresentando uma concentração expressiva de 250 mg a cada 100g de ovos. Além disso, o ovo é uma das poucas fontes naturais de vitamina D.



Os carotenoides luteína e zeaxantina, encontrados na gema, estão envoltos nos ácidos graxos presentes na gema que os torna altamente biodisponiveis. O selênio, também abundantemente presente nos ovos, tem função antioxidante, que protege contra o câncer de próstata.



Além de seus compostos bioativos, os ovos são uma fonte importante de proteínas e gorduras mono e poli-insaturadas benéficas, exercendo uma ação preventiva no organismo. Sua alta digestibilidade, excelente aceitação e contribuição para a recuperação os tornam um alimento valioso, inclusive no tratamento do câncer.