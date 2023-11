De acordo com estudo do Inca, no período de 2023 a 2025, a estimativa é de que ocorrerão mais de 700 mil novos casos de câncer entre os brasileiros

Segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, um homem morre a cada 38 minutos, no Brasil, devido ao câncer de próstata.

De acordo com o estudo, no período de 2023 a 2025, a estimativa é que ocorrerão mais de 700 mil novos casos de câncer entre os brasileiros. Ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma (31,3%) e do câncer de mama (10,5%), o câncer de próstata ocupa o terceiro lugar em incidência, com uma estimativa de 72 mil novos casos em dois anos.

Atualmente, o câncer de próstata lidera o ranking de tipos de câncer mais frequentes entre os homens, representando cerca de 30% dos casos no gênero masculino, o que torna ainda mais importante a conscientização de todos sobre as formas de prevenção e detecção da doença.

Como se prevenir do câncer de próstata?

O oncologista Bráulio Nunes explica que a prevenção e detecção precoce do câncer de próstata, envolve verificar a saúde da próstata de um paciente.

“Essa avaliação é feita através de um exame retal, uma medição da quantidade de uma substância chamada PSA no sangue e uma investigação por certos sinais no sangue que possam indicar problemas na próstata”, explica.

O médico afirma ainda que os tumores menos desenvolvidos costumam produzir menos PSA do que os tumores mais avançados. No entanto, de acordo com ele, os níveis elevados de PSA podem estar relacionados a crescimentos que são mais extensos e agressivos, independentemente do nível de desenvolvimento que eles sejam (conhecido como o Score de Gleason, que avalia a agressividade do câncer).

O oncologista informa que existem testes específicos como o 4Kscore e o PHI, que podem aumentar a precisão dos diagnósticos e ajudar a reduzir a necessidade de fazer biópsias de próstata. De acordo com o médico, esses testes fornecem informações mais detalhadas sobre o risco de câncer de próstata, o que pode ser útil para evitar procedimentos invasivos importantes.

Ele afirma que exames de imagem e biópsias podem ser indicados dependendo do caso do paciente. “A biópsia transretal guiada por toque retal ou ultrassonografia é usada para verificar se há alguma área duradoura na próstata. Em certos casos, exames de imagem como tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RNM) da região pélvica, podem ser recomendados”, ressalta.

Nunes destaca a importância da campanha Novembro Azul para detecção precoce da doença e dá algumas dicas de ações preventivas para os homens se prevenirem contra o câncer de próstata. “As medidas preventivas que ajudam a evitar o problema de saúde inclui manter uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos e manter um peso saudável (IMC adequado)”, finaliza o profissional.