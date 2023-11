Considerado o tipo de tumor mais comum entre os homens, somente em 2023 são esperados mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Tal cenário coloca em evidência a importância do cuidado com a saúde masculina, bem como consultas e exames preventivos, que atualmente contam com a precisão dos testes genéticos para identificar a predisposição à doença, antes mesmo do surgimento dos tumores.

Coleta de sangue ou saliva

De acordo com Allan Munford, gerente regional Latam de marketing para diagnósticos de oncologia e precisão da Qiagen, o sequenciamento dos genes pode ser feito entre 24 e 48 horas pelo laboratório. A testagem é indicada principalmente aos homens que já tiveram algum caso de câncer de próstata em familiares próximos.

O exame é bem simples e se dá por meio da coleta do sangue ou saliva do paciente, onde é feito o sequenciamento do DNA: “Para esse rastreamento, são feitas análises dos genes BRCA1 e BRCA2, entre outros, que estão relacionados ao câncer de próstata hereditário. O teste genético permite verificar mutações nesses genes, que poderão causar o desenvolvimento da doença”, explica Allan Munford.

Com o teste genômico, o paciente terá informações que poderão orientar o médico no acompanhamento e identificação da enfermidade de forma precoce, o que diminui muito as chances de mortalidade em virtude da doença.

Quem tem mais chance de adoecer

Munford lembra que pacientes com históricos de câncer de próstata na família, têm de duas a três vezes mais chances de desenvolver a doença. O risco de câncer de próstata é triplicado nos portadores de mutação no gene BRCA1 e nove vezes maior nos portadores de mutação do gene BRCA2.

As mutações destes genes aumentam também o risco de cânceres de mama (inclusive nos homens), pâncreas e pele (melanoma).



Problemas para urinar, sensação de bexiga que não se esvazia completamente e sangue na urina são alguns dos sintomas do câncer de próstata, que só aparecem quando a doença se encontra em estágio mais avançado. Homens com mais de 55 anos, com excesso de peso e obesidade, estão mais propensos à doença.

“Seja por medo, falta de conhecimento ou preconceito, o fato é que muitos homens acabam negligenciando a própria saúde no que diz respeito aos exames e testes que podem e devem ser feitos com determinada frequência, para a possibilidade de um diagnóstico precoce e maiores chances de sucesso nos tratamentos”, avisa Munford.

Exame coberto por plano de saúde e ANS

Atualmente, o exame é coberto integralmente pelos planos de saúde. Caso o paciente preencha alguns critérios e pré-requisitos determinados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é possível fazer esses testes através dos convênios.