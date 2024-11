Ver um teste positivo de gravidez gera muitos questionamentos, medos e inseguranças. Com tantas transformações no corpo — que, muitas vezes, abalam a autoestima —, é comum surgirem também dúvidas sobre quais tipos de procedimentos de beleza a gestante pode fazer sem riscos. Essas questões se mantêm após o parto, já que na amamentação também há algumas restrições em relação a tratamentos estéticos.

“Um ponto importante a ser considerado é que a segurança dos tratamentos não é amplamente estudada em gestantes e lactantes”, avisa a dermatologista Barbara Miguel, do Hospital Israelita Albert Einstein. “Por isso, é necessário manter uma abordagem conservadora, preferindo aqueles que são amplamente utilizados há anos, sem complicações conhecidas.”

Na gestação, os riscos valem tanto para a mãe quanto para o bebê, que ainda está em formação. “Alguns produtos químicos e procedimentos podem atravessar a barreira placentária, afetando o feto em desenvolvimento, podendo levar a consequências graves, como malformações e complicações na gestação”, explica a dermatologista.

Manchas de pele

Uma particularidade desse período é a mudança hormonal no corpo da gestante, em especial o aumento da progesterona. “Isso deixa sua pele muito mais sensível a ácidos, limpezas, lasers e outros tipos de tecnologias”, diz o dermatologista Abdo Salomão Jr., da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Daí porque há uma maior probabilidade de sofrer com manchas e queimaduras. O filtro solar, por sua vez, deve ser usado conforme orientação médica.

Outra alteração dermatológica provocada pela progesterona é o escurecimento dos mamilos, da linha nigra (marca vertical que aparece na barriga de algumas mulheres) e da região genital. “Essa é uma alteração fisiológica que não deve ser tratada, pois depois do parto, quando acontece a baixa dos níveis hormonais, ela regride naturalmente”, explica Salomão.

No caso das lactantes, o risco é menor. Mesmo assim, é preciso ter cuidado, pois não existem estudos consistentes e robustos que tenham avaliado o efeito das substâncias na mãe e no filho nesse período. Por isso, geralmente o ideal é esperar o desmame. Para garantir a segurança da mulher e do bebê, é fundamental consultar um dermatologista, o obstetra e o pediatra antes de iniciar qualquer procedimento estético. “Optar por procedimentos simples e seguros nesse período é uma forma eficaz de evitar complicações desnecessárias”, afirma a médica Barbara Miguel, do Einstein.

O que pode e o que não pode

Confira os procedimentos e substâncias permitidos e os não permitidos na gravidez e na amamentação:

GESTAÇÃO



Tratamentos permitidos:

Skincare com produtos liberados para a gestação

Limpeza de pele suave

Drenagem linfática manual para reduzir o inchaço, realizada por profissionais especializados e com autorização médica

Substâncias que não devem ser usadas

Beta hidroxiácidos (caso do ácido salicílico)

Retinoides (ácido retinóico, retinaldeído, adapaleno, tretinoína, isotretinoína)

Formol

Ureia em concentrações acima de 3%

Hidroquinona

Parabenos

Chumbo

Verifique sempre a presença desses ingredientes em cosméticos e procedimentos estéticos desejados.

Tratamentos que não devem ser realizados

Alisamento capilar

Tintura de cabelo (semipermanentes e permanentes), especialmente no primeiro trimestre. Caso seja necessário, deve-se aguardar o ultrassom morfológico e optar por tinturas sem metais pesados, chumbo e amônia, e evitar contato direto com o couro cabeludo

Lasers fracionados, ablativos e não ablativos.

Peelings químicos com ácidos retinoico e salicílico.

Procedimentos injetáveis, como preenchimentos, toxina botulínica e bioestimuladores

Laser facial

Depilação definitiva

Luz intensa pulsada

Ultrassom microfocado

AMAMENTAÇÃO



Procedimentos permitidos

Limpeza de pele

Laser (com atenção ao risco de hiperpigmentação)

Microagulhamento

Tratamentos que merecem avaliação caso a caso



Toxina botulínica: Não existem estudos conclusivos sobre a passagem da substância para o leite materno, tampouco sobre os possíveis riscos para o bebê. “O que sabemos vem de um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria que menciona a ausência de pesquisas suficientes para avaliar a segurança do uso dela durante a amamentação”, diz a dermatologista Barbara Miguel. Por isso, o ideal é aguardar o desmame para realizar a aplicação.



Preenchimento: O uso de preenchedores durante a amamentação também deve ser avaliado com cautela. Embora o risco de complicações seja baixo, é fundamental discutir as opções com a paciente, considerando que problemas como infecções ou reações alérgicas, embora raras, podem ocorrer.

Peelings. O cuidado com os produtos utilizados durante os peelings é essencial, já que alguns componentes podem entrar em contato com o bebê, principalmente se a remoção completa do produto não for realizada de forma adequada.

Tratamentos proibidos

Alisamento capilar

