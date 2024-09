Entidades promovem ações contra uso de álcool na gravidez

No mês de setembro, no qual o dia 09 é destacado como “Dia Mundial de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal (SAF)”, autoridades, profissionais de áreas médicas, entidades e associações promoveram evento na Assembleia Legislativa de São Paulo para alertar sobre os riscos do consumo de álcool na gravidez. Segundo autoridades da área da saúde, o uso de álcool durante a gravidez é responsável por uma série de problemas para o feto, como atraso no crescimento, alterações neurológicas, problemas no desenvolvimento motor, irritabilidade, déficits cognitivos, diminuição de atenção e alterações da face e cabeça (dismorfologias faciais).

Apesar da falta de dados estatísticos mais consistentes no Brasil, autoridades afirmam que tem crescido o consumo de álcool entre jovens adultos e em especial mulheres. O Ministério da Saúde estima que 1 a cada mil bebês nascem com a síndrome, mas há subnotificação por falta de informação e desconhecimento da doença. Segundo dados de 2017, em torno de 10% das mulheres grávidas fizeram uso de álcool. E, em 2015 o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA mostrou que esse número chegou a 10,2%. Estimativas avaliam que 15% das gestantes brasileiras consumam bebidas alcoólicas e que mulheres em idade fértil aumentaram o consumo de bebidas alcoólicas.

No evento da Assembleia Legislativa, a vereadora Janaína Lima destacou os malefícios do uso de álcool durante a gravidez. Na Câmara Municipal de São Paulo, a parlamentar apresentou um Projeto de Lei que trata da conscientização sobre a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF). A sua iniciativa estabelece diretrizes para a conscientização sobre a SAF e a obrigatoriedade de que toda a rede municipal, atuante no pré-natal, oriente as pacientes sobre a importância do zero consumo de álcool durante a gravidez, a fim de prevenir a Síndrome Alcoólica Fetal.

Em trabalhos junto com grupos de mulheres, visitas a instituições e na realização de palestras em vários pontos da cidade, a vereadora Janaína Lima tem insistido na importância do tema. Com apoio de órgãos da sociedade civil, ela promoveu recentemente mobilizações em pontos de grande concentração popular na capital paulista, como estações de metrô, trens, terminais urbanos, com panfletagem de distribuição de material impresso para alertar sobre as consequências do consumo de álcool durante a gravidez. Nesta oportunidade foi desencadeada a campanha "#gravidezsemalcool".

Os trabalhos de conscientização são realizados permanentemente. A vereadora Janaína Lima lembra que durante todo o mês de setembro haverá mobilização de grupos de trabalhos que promovem visitas a pontos estratégicos da capital paulista com alertas sobre o tema. “Como não há um nível seguro para consumo de álcool para gestante, a recomendação é evitar qualquer tipo de bebida alcoólica durante a gestação” afirma Janaína Lima.