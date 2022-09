Síndrome Alcoólica Fetal: os riscos da ingestão de álcool na gravidez

(foto: Janko Ferlic/Pexels)

Evidências médicas atestam que não existe nível seguro de consumo de álcool na gestação e que a bebida pode acarretar problemas graves e irreversíveis ao bebê. A chamada Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) provoca manifestações como malformações congênitas faciais, neurológicas, cardíacas e renais.Bebês com essa síndrome têm alterações fortes e bastantes características: além de microcefalia (cabeça e crânio pequenos), algumas dismorfias faciais típicas do transtorno são olhos pequenos, lábio superior fino, facies plana, fissuras palpebrais curtas.Em regra, podem apresentar baixo peso ao nascer devido à restrição de crescimento intrauterino, comprometimento do sistema nervoso central com distúrbios de aprendizagem, de memória e da atenção, dificuldades socioemocionais e comportamentais.Atualmente, a Síndrome Alcoólica Fetal é a principal causa de retardo mental no mundo ocidental. Pesquisas científicas coordenadas na Europa e nos Estados Unidos mostram um caso de SAF para cada 1 mil nascidos vivos. No Brasil, não há dados consolidados sobre a afecção, apenas poucos números de universos específicos.É para alertar sobre o tema que nesta sexta-feira (9/9) é instituído o Dia Mundial de Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal. Em São Paulo, a campanha prevê mutirão de especialistas para orientação médica, distribuição de materiais informativos, além de bonecos e banners com apontamento de órgãos mais afetados pela doença. Todas as gestantes atendidas serão presenteadas com rosas, bombons e água para brindar à boa saúde delas e de seus bebês. O objetivo é conscientizar as futuras mães sobre o risco da ingestão de bebidas durante a gravidez.A Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) e um grupo de entidades médicas e da saúde promoverão importante etapa da campanha, já abraçada por celebridades como Patrícia Abravanel, Alinne Moraes, Mariana Ferrão, Deborah Secco, Carla Diaz, Filipe Bragança, Fernanda Machado, Filipe Cavalcante, Paloma Bernardi, Murilo Becker, entre outras.