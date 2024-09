O Reino Unido proibirá a propaganda de fast-food na internet e na programação diurna da televisão para combater a obesidade infantil, uma medida que estava no programa eleitoral do Partido Trabalhista.

A aplicação desta medida, que integrou a agenda trabalhista nas eleições vencidas em julho, está prevista para 1º de outubro de 2025, confirmou o governo na quinta-feira (12).

O comunicado foi feito após o primeiro-ministro, Keir Starmer, anunciar a sua intenção de reformar o sistema de saúde pública, em grave crise, colocando mais ênfase na prevenção.

"Mais de uma em cada cinco crianças na Inglaterra têm sobrepeso ou obesidade antes de entrar no ensino fundamental e esta proporção aumenta para mais de uma em cada três quando saem", afirmou o subsecretário de Estado para Saúde Pública e Prevenção, Andrew Gwynne, em declaração enviada ao Parlamento britânico.

Esta medida "contribuirá para proteger as crianças da publicidade de alimentos e bebidas menos saudáveis, uma vez que os dados mostram que influencia as suas preferências alimentares desde muito jovens", declarou Starmer, em um país no qual a intervenção do Estado nestes temas é frequentemente criticada como um intromissão na vida privada.

O governo planeja proibir a propaganda de alimentos muito gordurosos, doces ou salgados antes das 21h00 na televisão e na internet.

Também prevê outras medidas destinadas a reforçar a prevenção da saúde, como a proibição de bebidas energéticas para menores de 16 anos.

