Recentemente, Cláudio contou que ficou internado para tratar de um quadro grave de pneumonia além de estar com um rim parado e um quadro de septicemia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Claudio Cinti, que participou do elenco do humorístico "Zorra Total", usou as redes sociais para pedir ajuda aos seguidores. Nessa terça-feira (19), ele contou que alguns amigos decidiram criar uma vaquinha virtual para ajudá-lo financeiramente após um problema de saúde.

Cinti disse ter ficado vários dias internado em estado grave em um hospital do Rio e, como ainda se recupera em casa, está impossibilitado de trabalhar. Em um vídeo, o ator reforçou que a campanha é verdadeira. "Não é fake, minha gente. Estou precisando de ajuda para superar essa fase", começou.





O ator, que atuou também em "Os Suburbanos", "A Diarista", "Os Caras de Pau", entre outras atrações da Globo, contou o que aconteceu: "Dei entrada na emergência de um hospital no final de outubro com um quadro grave de pneumonia e com o rim parado. Eu só tenho um rim que funciona, e ele parou. Tive septicemia, fui entubado e fiquei assim por 7 dias."





Ele continuou: "Também passei por um procedimento cirúrgico que me permitiu receber alta após mais duas semanas no hospital. Agora, estou em casa, em repouso absoluto por recomendação médica, focado em descansar e recuperar a saúde. Preciso de ajuda", explicou.

O que é septicemia?

Sépsis ou septicemia é um termo utilizado no meio médico para caracterizar uma infecção grave e disseminada, que pode comprometer a função de vários órgãos e levar à morte em pouco tempo. Um quadro séptico pode ser causado por vários tipos de agentes, tais como bactérias, fungos, vírus ou parasitas, geralmente a partir de um foco inicial onde esses micro-organismos estão alojados. Por exemplo, uma infecção urinária pode, eventualmente, transformar-se em infecção generalizada num curto espaço de tempo, assim como uma infecção na pele e nos pulmões.

O que ocorre geralmente é a passagem de micro-organismos de um determinado local para a corrente sanguínea, acarretando uma série de respostas do nosso sistema imunológico, que tem por objetivo eliminar o agente invasor. Porém, o “fogo amigo” dessa resposta lesa também estruturas nobres e acaba por comprometer ainda mais a função de estruturas fundamentais para o funcionamento do corpo.