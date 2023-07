Stenio Garcia é internado no Rio com quadro de septicemia aguda

438

Stenio Garcia tem 91 anos e foi internado após sentir fortes dores no quadril e nas pernas (foto: Divulgação/TV Globo)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Stenio Garcia, de 91 anos, foi internado neste sábado (1/7), com um quadro de septicemia aguda no sangue, em um hospital no Rio de Janeiro. A informação foi publicada pela coluna Play, do jornal O Globo, e confirmada pelo UOL.

Segundo a publicação, a infecção generalizada no sangue foi causada por bactéria.

O ator está com fortes dores no quadril e nas pernas, mas consciente e respirando normalmente, sem máscara de oxigênio.

Stenio passou por uma bateria de exames -tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão- e teve uma leve melhora após a administração de antibiótico intravenoso.

O artista acompanhado da mulher, a atriz Mari Saade.