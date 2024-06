O envelhecimento precoce dos dentes se refere ao desgaste e deterioração dentária que acontecem mais rapidamente do que o esperado para a idade do paciente

Envelhecer é um processo natural e, da mesma forma que alguns hábitos fazem com que isso aconteça de forma mais rápida, o mesmo ocorre com a boca. O envelhecimento precoce dos dentes se refere ao desgaste e deterioração dentária que acontecem mais rapidamente do que o esperado para a idade do paciente. Esse processo pode comprometer tanto a estética quanto a funcionalidade da dentição, impactando significativamente a qualidade de vida.



Segundo o cirurgião dentista especializado em cirurgia plástica periodontal, implantes e prótese sobre implantes e mestrando em reabilitação oral Adriano Rafael, as causas são variadas. Entre os fatores mais comuns estão a má higiene bucal, que leva ao acúmulo de placa bacteriana e ao desenvolvimento de cáries e doenças periodontais, e hábitos como o bruxismo, que provoca desgaste excessivo do esmalte dentário.



“Dietas ricas em alimentos ácidos e açúcares, tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e deficiências nutricionais também contribuem para a aceleração do processo de envelhecimento dental.”



O especialista explica que existem alguns sinais que podem ser percebidos pelos pacientes, entre eles o escurecimento ou amarelamento dos dentes, sensibilidade aumentada, principalmente a alimentos quentes ou frios, desgaste visível do esmalte, rachaduras, fraturas, retração gengival e mobilidade dentária. “Além disso, podem ocorrer mudanças na mordida e dificuldades na mastigação.”



Leia: Fenol e morte em SP: a necessidade de apoio especializado em procedimentos

Quando o assunto é prevenção, Adriano indica a adoção de hábitos de higiene bucal adequados, como escovação correta após as refeições, uso de fio dental diariamente e visitas regulares ao dentista para limpezas profissionais e check-ups.



“A utilização de cremes dentais com flúor, uma dieta balanceada, a redução do consumo de alimentos e bebidas ácidas e açucaradas e a cessação do tabagismo são medidas eficazes para manter a saúde bucal e prevenir o desgaste prematuro dos dentes.”



Para aqueles que já sofrem com o envelhecimento precoce, existem, conforme cita Adriano, vários tratamentos disponíveis. “Eles dependem do grau de desgaste e das condições específicas de cada paciente. Em casos leves, procedimentos como a aplicação de flúor e selantes dentários podem ser suficientes.”



Leia: Como descartar corretamente os medicamentos?

Para desgaste mais avançado, o cirurgião-dentista cita as lentes de contato, que são lâminas de cerâmica ultrafinas que são posicionadas na parte frontal dos dentes, muito indicadas para quem deseja alinhar o sorriso, corrigir manchas e variações de cor. Elas são ideais para aqueles que tem dentes pequenos ou que sofreram com fraturas ou desgastes ou passaram pelo processo de envelhecimento dental.



“Em situações em que há perda dentária, implantes podem ser indicados para restaurar a função e a estética. Além disso, o tratamento de condições subjacentes, como o bruxismo, com o uso de placas oclusais, pode ser necessário para evitar mais danos. Cada caso deve ser avaliado individualmente por um profissional qualificado para determinar a melhor abordagem terapêutica”, aponta.