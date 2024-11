A pneumonia é uma infecção respiratória aguda, que pode ser causada por vírus, fungos, parasitas ou bactérias, e que afeta os pulmões. Os pulmões - compostos por pequenos sacos chamados alvéolos - se enchem de ar quando uma pessoa saudável respira. Mas, quando um indivíduo tem pneumonia, os alvéolos ficam inflamados, cheios de pus e fluido, o que torna a respiração dolorosa e limita a captação de oxigênio.

A doença apresenta quadros de gravidade que variam de leve a severa, e pode ser fatal em indivíduos de todas as idades. No entanto, crianças pequenas e idosos são os mais vulneráveis. Com o foco de alertar para este importante problema de saúde pública, em 12 de novembro, acontece o Dia Mundial da Pneumonia.

A transmissão de agentes que causam pneumonia ocorre frequentemente por vias respiratórias, através de gotículas contaminadas liberadas ao tossir ou espirrar. Os sintomas de pneumonia incluem:

Tosse

Febre

Prostração

Dificuldade para respirar

Irritabilidade

Dor de cabeça

Falta de apetite

Entre os principais causadores da doença está a bactéria Streptococcus pneumoniae, também chamada de pneumococo. "Para evitar a pneumonia, é recomendado lavar as mãos com frequência e ter bons hábitos de higiene, não fumar, manter uma alimentação saudável, consumir somente água potável, manter doenças crônicas, como diabetes, controladas e evitar aglomerações. Porém, a melhor estratégia de prevenção é através da vacinação”, afirma a infectologista Lessandra Michelin, líder médica de vacinas da GSK.

A vacina pneumocócica conjugada (VCP10) está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2010 e é gratuita para crianças menores de cinco anos. O Ministério da Saúde a recomenda um esquema vacinal de duas doses primárias, aos dois e quatro meses de idade, com uma dose de reforço aos 12 meses.

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) orienta utilizar um esquema de duas ou três doses primárias, a depender da vacina utilizada (VPC10, VPC13 ou VPC15), iniciando aos dois meses de idade com reforço entre 12 e 15 meses de idade. Para grupos especiais, o Ministério da Saúde disponibiliza as vacinas PCV13 e pneumo 23 nos Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs). Além disso, essas e outras vacinas pneumocócicas conjugadas também estão disponíveis nas clínicas privadas para diversas faixas etárias.

Outras infecções

“É importante lembrar que outras infecções, como influenza, coronavírus, vírus sincicial respiratório (VSR), coqueluche (pertussis), sarampo, catapora, além da influenza B, podem causar pneumonia, principalmente, em crianças pequenas e idosos, que têm o sistema imunológico menos efetivo e, por isso, estão mais suscetíveis a agentes infecciosos. Por isso, é tão importante estar com a imunização em dia. As vacinas reduzem não só o aparecimento de pneumonias, mas também suas complicações, como aquelas que levam a óbito”, explica a infectologista.

Muito conhecido por causar infecções respiratórias em bebês, como a bronquiolite, o vírus sincicial respiratório (VSR) ainda é subdiagnosticado em adultos e idosos por ser facilmente confundido com outras doenças respiratórias, como a gripe e a COVID-19, já que afeta nariz, garganta, brônquios e pulmões.

Porém, é preciso ter atenção com esse vírus em adultos mais velhos, especialmente, aqueles que convivem com crianças, pois pessoas em contato com crianças com doença respiratória causada pelo VSR tem risco elevado de apresentar a infecção devido à transmissão intradomiciliar. Os idosos com condições crônicas de saúde pré-existentes, também chamadas de comorbidades, como diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma e insuficiência cardíaca congestiva (ICC), tem uma chance ainda maior de complicações graves, como a pneumonia, e, até mesmo, óbito.

De acordo com dados do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dos Estados Unidos, a infecção pelo VSR leva a aproximadamente de 60 mil a 160 mil hospitalizações e de seis mil a 10 mil óbitos, em adultos com 60 anos ou mais, anualmente. A vacinação é considerada uma importante forma de prevenção contra a infecção causada pelo VSR, conforme ressaltam a Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm) e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

Vacinas

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o uso adequado de vacinas contra 23 patógenos, entre elas, os imunizantes contra pneumonia pneumocócica e contra a bactéria Haemophilus influenzae tipo B, podem reduzir o uso de antibióticos em 22% ao ano em todo o mundo. O índice representa cerca de 2,5 bilhões de doses diárias de antibióticos a menos, contribuindo com os esforços globais de combate à resistência antimicrobiana - que ocorre quando bactérias não respondem mais aos medicamentos, aumentando o risco de doenças, morte e disseminação de infecções difíceis de tratar.

“Pessoas vacinadas costumam contrair menos infecções que podem exigir o uso de antibióticos ou até mesmo de internação hospitalar. Então, é melhor investir na prevenção”, destaca Lessandra.

