Uso de telas na hora da refeição interfere no paladar da criança

683

A prática de usar telas na hora da refeição pode ser perigosa, já que a criança se alimenta sem atenção e corre o risco de engasgar (foto: Kelly Sikkema/Unsplash) Atrair a atenção das crianças para atividades rotineiras pode ser um grande desafio e atualmente telas como celulares, tablets e televisão tem sido uma ferramenta para atrair os pequenos. Mas, utilizar esse recurso no longo prazo pode ser prejudicial, pois alguns momentos como as refeições, é preciso evitar distrações e trazer a concentração para o alimento que está sendo consumido.













Leia também: Sabor, textura e temperatura do alimento Essa prática também pode ser perigosa, pois a criança que está se alimentando sem atenção corre grandes riscos de engasgar . Então, é preciso que caso o adulto opte por utilizar telas para ajudar na hora da alimentação esteja sempre supervisionando para identificar alguma mudança no comportamento durante a refeição.Leia também: Telas: causa danos irreversíveis no desenvolvimento de bebês e crianças.

A experiência de uma refeição é muito importante no desenvolvimento de uma criança, já que esse é um momento de exploração, onde ela começa a entender que comer não é apenas ingerir um alimento. Esse momento é também de aprendizagem, já que é preciso tocar os alimentos, levar a boca, entender às texturas, sabores e temperaturas.

Segundo Carla Deliberato, as refeições também trabalham o desenvolvimento social: “O momento de se alimentar pode ser considerado uma atividade social, pois é a hora de sentar à mesa e compartilhar com a família e amigos. Esse ambiente trabalha a habilidade de interagir com outras pessoas, então é importante que seja uma ocasião tranquila e acolhedora na rotina diária".