Suplementação de vitaminas e minerais: posso fazer?

A suplementação de vitaminas e minerais vem ganhando espaço no dia a dia das pessoas, seja por motivações ligadas à saúde, estética ou desempenho esportivo. No entanto, seu uso indiscriminado pode trazer consequências. Para esclarecer sobre o uso adequado desses suplementos, a coordenadora de nutrição e dietética do São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi, explica os benefícios, indicações e cuidados necessários para um consumo seguro e eficaz.

Segundo Cintya, a suplementação é recomendada quando a alimentação não atende às necessidades diárias do organismo, podendo gerar deficiências nutricionais identificadas por sinais clínicos ou exames laboratoriais. “A suplementação visa corrigir deficiências específicas e os benefícios variam conforme o nutriente suplementado”, explica.

Suplementação sem orientação pode ser prejudicial?

Apesar de estar acessível a todos, o uso de suplementos deve ser orientado. “O consumo de vitaminas e minerais sem uma necessidade comprovada pode não atingir o resultado esperado, pois cada nutriente tem formas de absorção e funções distintas. Por exemplo: o magnésio em sua forma de óxido não tem o mesmo efeito sobre o estresse que o magnésio dimalato, que é indicado para este fim específico. Além disso, o excesso de nutrientes pode acarretar efeitos adversos à saúde”, alerta.

Ainda que os suplementos sejam úteis em alguns casos, o ideal é que uma alimentação diversificada seja a principal fonte de nutrientes. Cintya recomenda que a suplementação seja personalizada e acompanhada por um profissional, com o tipo, quantidade e tempo de uso ajustados às necessidades individuais.

Conheça alguns suplementos populares

Hoje, o mercado oferece várias opções, como colágeno, magnésio, creatina e vitaminas do complexo B, incluindo a biotina. Confira alguns suplementos populares e seus efeitos, segundo a especialista:

Colágeno: contribui para a elasticidade dos tecidos e ganho de massa magra.



Magnésio: ajuda a reduzir o desejo por doces, aliviar o estresse e melhorar o desempenho esportivo, sendo encontrado em alimentos como sementes de abóbora, castanhas e cacau.



Creatina: conhecida pelo suporte à força muscular, redução da fadiga mental e melhora da memória, é um dos suplementos com mais comprovações científicas e pode beneficiar várias pessoas.



Vitaminas do complexo B e Biotina: auxiliam em funções variadas; a biotina, por exemplo, é eficaz na redução da queda de cabelo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia