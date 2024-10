SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo relatório da Abenutri (Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais) divulgado na quinta-feira (10/10) analisou 88 creatinas comercializadas no Brasil. Desse total, 18 foram reprovadas.





O que faz os produtos serem aprovados ou não é o nível de pureza da substância. Segundo o presidente da Abenutri, Marcelo Bella, é ideal que eles tenham 99% de creatina. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) permite uma variação de até 20% a mais ou a menos do que diz o rótulo da embalagem.





"O risco de consumir qualquer alimento, qualquer medicamento adulterado, é você ser envenenado. Haver uma substância ali a qual você não controla e envenenar o seu organismo levando você à morte", diz.





Bella afirma que a Abenutri vai entrar com uma ação no MPF (Ministério Público Federal) para que haja uma punição às marcas que vendem creatinas adulteradas.





Veja lista de marcas e produtos reprovados





Produtos com 100% de impureza, completamente contaminados ou adulterados:

Age - Creatine Monohidratada

Cellucor - Creatin

Dymatrix Nutrition - Creatina Monohidrate

Generic Labs - Creatina Monohidratada

Impure Nutrition - Creatina

Intlab - Power Creatina

Iron Tech Sports Nutrition - Creatina Monohidratada

Muscle Pharm - Creatine

NFT Nutrition - Creatina 100% Pura

Tribe Nutrition - Creatina Monohidratada







Produtos de 21% a 99% de impurezas:

Dark Dragon - Crea Delite

Demons Lab - Creature

Evolution Nut. - Creawell

Melius Nutrition - Creatina 100%

Muscle Full - Creatina

Prosize - Creatine

Sci Nutrition - Creatina Pura

Wise Health - Creatine Monohydrate





Veja a lista de marcas e produtos aprovados:



Com até 5% de impurezas:

Absolut Nutrition - Creatina 100% Pure

Adaptogen - Creatine

Adaptogen - Creatine Super

Adaptogen - HD Cret

Ast Aports Acience - Micronized Creatine

Atlhetica Nutrition - 100% Creatine Flavour

Black Skull - Creator

Black Skull - Creatine

Black Skull - Creatine Turbo

Body Shape - Creatina Pura 200 g

Bruthal Sports - Creatina

Cellgenix - German Creatine

Dark Lab - Creatine

Elemento Puro - Creadop Creapure

Eleva Nutrition - Creatina

Equaliv - Creatina Creapure

Espartanos - Creatina 100% Pure

Euro Nutry - Creatine Powder 100%

Extreme Action - Creatine

Extreme Nutrition - 100% Creatina

Fisio Nutri - Strong Creatine 100% Pure

FTW - Creatina Monohidratada

Growth Sup - Monohidratada Creatine

Health Labs - Creatina Gourmet

Iridium Labs - Atlas Creatina

Leader Nutrition - Creatine Micronized

New Millen - Creatine ATP



New Nutrition - Creatina

Nitro Max - Max Creatina

Nutrata - Creatine Creapure

Optimum Nutrition - Micronized Creatine

Pro Corps - Creatine

Pro Healthy - Creatine Micronized

Pura Vida - Creatina Premium

QNT Move - Creatine

R74 Premium - Creatina 100% Pura

Shape Nutrition - 100% Creatine Pure

Smart Fit Supps - Creatina Smart

Smart Fit Supps - Creatina 100% Pura

Soldiers Nutrition - Creatina

Top Way - Creatina

Underlabs - Creatine Fuze

Universal - Creatine

Venom Labs - Pure Creatina Monohydrate

Vitafor - Creatine

Vitamax Nutrition - Creatina 100% Pura

X Pro Nutrition - Kreat

Zupler - Creatine







Até 10% de impurezas:

+Mu - Creatina Monohidratada

Canibal Inc. - Creatina Plus

Evorox Nutrition - Evo Creatine

Nutrex Research - Creatine Drive

Shark Pro - Energy Creatina







De 10% a 20% de impurezas:

Demons Lab - Creature Evolution

Hardcore Sports Nutrition - Creatina



Profit Lab - Creatine Power

Red - Brutal Creatine

Synthesize - Creatina Powder

Vitamax Nutrition - Creatine Booster

BRN Foods - Premium Creatina

Demons Lab - Creature 100% Pure





As empresas Supley (fabricante das marcas Probiotica e Max Titanium), BRG (Integralmédica e Darkness), Rainha Laboratórios (Body Action) e Dux Nutrition tiveram seus produtos analisados, mas entraram com medidas jurídicas para a não divulgação dos resultados pela Abenutri.





O que é creatina?

A creatina é formada no corpo a partir de compostos semelhantes aos aminoácidos, os blocos de construção das proteínas. Serve como um tipo de combustível para os músculos esqueléticos e pode promover o crescimento muscular quando combinada com o exercício físico. É produzida no fígado e nos rins, mas também é possível obter creatina por meio da dieta ?carne vermelha, peixe e frango, por exemplo.





Ao longo do dia, o corpo reabastece naturalmente a creatina nos músculos, mas os suplementos podem ajudar a "completar o estoque". De acordo com o nutricionista Lucas Fortunato, a substância promove o aumento da força e performance das pessoas que consomem o produto.





"É feita uma avaliação individual da pessoa para saber se é necessário seu consumo ou não, os mais indicados para fazer seu consumo são atletas de alta performance, praticantes de atividades físicas de forma intensa e idosos que possuem perda significativa de tecido muscular", afirma.





O uso do suplemento pode trazer resultados positivos para a prática esportiva, mas o uso da creatina não é para todos. E, por isso, a suplementação sem acompanhamento médico ou nutricional é perigosa.





O nutricionista Gustavo Pimentel, integrante da Sban (Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição), explica que, entre os pacientes que não devem fazer a suplementação com creatina estão diabéticos, pessoas com problemas renais, usuários de drogas e de anabolizantes.

"Nesses casos, os rins do paciente já filtram menos. Então, poderia piorar a função renal dessas pessoas, o melhor é avaliar caso a caso", explica.





O consumo excessivo da substância também pode ser prejudicial e causar problemas gastrointestinais, como dores abdominais, náuseas e diarreia.