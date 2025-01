A apresentadora e empresária Virgínia Fonseca passou por uma cirurgia nesta terça-feira (7) para corrigir uma hérnia umbilical e realizar uma mastopexia. Os procedimentos ocorreram no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na segunda-feira (6).







Nas redes sociais, a influenciadora explicou que a hérnia surgiu após suas gestações e passou a causar incômodo tanto estético quanto físico. "Depois da Maria Flor, não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torto por conta da hérnia. Me incomodava bastante", relatou. Além do desconforto, Virgínia afirmou que também sofria com comentários negativos sobre sua aparência.





A influenciadora também aproveitou a cirurgia para realizar uma mastopexia, procedimento que corrige a flacidez e a queda das mamas. "Depois de três filhos, não é mais peito, é teta", comentou.





O que é a hérnia umbilical?





De acordo com o Ministério da Saúde, a hérnia umbilical ocorre quando uma parte do intestino atravessa o tecido muscular ao redor do umbigo, formando uma protuberância. O problema pode se manifestar desde a infância, mas também pode surgir em adultos devido a fatores como gestações, sobrepeso, esforço físico excessivo ou procedimentos cirúrgicos anteriores.





Em muitos casos, a hérnia umbilical não causa sintomas graves, apenas um inchaço visível na região. No entanto, se a hérnia aumentar ou ficar estrangulada – impedindo a circulação sanguínea – pode provocar dor intensa, náuseas e vômitos, exigindo tratamento de emergência.





Tratamento





A única forma de corrigir permanentemente uma hérnia umbilical é por meio de cirurgia. Em casos não urgentes, o procedimento pode ser programado, como no caso de Virgínia Fonseca. Já quando há estrangulamento da hérnia, a cirurgia precisa ser realizada com urgência para evitar complicações graves, como necrose do tecido afetado.





Segundo o Hospital Albert Einstein, o enfraquecimento da musculatura abdominal está diretamente relacionado ao surgimento de hérnias, tanto umbilicais quanto epigástricas (localizadas na parte central do abdômen). A perda de tônus da parede abdominal pode permitir que parte do intestino, gordura ou até o estômago escape por aberturas no tecido muscular, formando a protuberância característica da hérnia.





A recuperação da cirurgia de hérnia umbilical costuma ser rápida, mas exige cuidados como evitar esforços físicos intensos nas primeiras semanas. Já a mastopexia, requer repouso e o uso de malha cirúrgica para garantir um bom resultado estético e funcional.





