Presente nas peças femininas há séculos, o uso prático do decote data da Grécia Antiga. O formato da roupa era usado pelas mulheres para facilitar a amamentação. Com o tempo, ele foi ganhando espaço na produção das roupas femininas, devido ao toque sensual que proporciona às peças. Devido a sua importância no vestuário feminino, fica o temor para algumas mulheres, se ao realizarem uma cirurgia plástica, haverá cicatriz aparente no decote.

A mastopexia com cicatriz em L é uma técnica cirúrgica mais desafiadora, exigindo do cirurgião plástico habilidade e precisão para alcançar um resultado estético satisfatório

Para resolver essa questão, o cirurgião plástico Henrique Freitas, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), criou e patenteou o "Método L Science: uma marcação pré-operatória para mastopexias e mamoplastias redutoras", visando garantir maior segurança durante a cirurgia, com cicatrizes reduzidas e otimização dos resultados estéticos

O método tradicional - a cicatriz em formato de T invertido - pode ficar aparente no decote. Para resolver essa questão, o cirurgião vem aprimorando, há anos, a técnica da mastopexia em L, procedimento cirúrgico que vem sendo bastante procurado pelas pacientes que desejam levantar e remodelar as mamas caídas . "A cicatriz em L é feita com uma incisão em volta da aréola, um pequeno corte na vertical, e uma incisão na horizontal,na parte de baixo das mamas. Isso deixa o decote livre de cicatrizes", explica Freitas.





Segundo o cirurgião, a mastopexia com cicatriz em L é uma técnica cirúrgica mais desafiadora, exigindo do cirurgião plástico habilidade e precisão para alcançar um resultado estético satisfatório. “Para as mulheres, trata-se de uma excelente opção, já que a técnica de sutura promove uma cicatriz mais discreta e está sendo chamada, inclusive, de “Decote Free”.