A flacidez nos seios pode ser gerada por diversos fatores, como a idade, a variação de peso ou até mesmo a genética. Independente da razão, a queda dos seios pode levar à insatisfação com o próprio corpo. Buscando a aparência desejada, o implante de prótese de silicone passa a ser uma solução para muitas mulheres. No entanto, há muitas dúvidas em torno dessa questão. O implante sempre levanta os seios caídos? Há necessidade de algum outro procedimento para auxiliar na aparência dos seios?

De acordo com o cirurgião plástico Velibor Kostic, as pacientes acreditam que o implante de prótese é a solução total para corrigir a flacidez nos seios. No entanto,é essencial compreender que o implante mamário é indicado para aumentar o volume e melhorar a forma dos seios - não sendo projetado, especificamente, para resolver a flacidez causada pela perda de elasticidade da pele e dos tecidos mamários.