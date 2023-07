SIGA NO

683

Annie Hawkins Turner tem gigantomastia, doença caracterizada pelo crescimento excessivo das mamas em mulheres, resultando em um aumento significativo no tamanho e peso dos seios Reprodução/Internet





A norte americana Annie Hawkins Turner tem 109,22 centímetros de circunferência nas mamas e seu busto mede 177,8 cm e em cada mama 25 kg a fez a ganhadora do título de maiores seios naturais do mundo. O médico Ricardo Cavalcanti, chefe da divisão cirúrgica plástica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Unirio) autor do livro 'Cirurgia da mama, estética e reconstrutiva esclarece sobre hipertrofia mamária ', explica sobre a a doença gigantomastia, que provova o aumento das mamas.









Embora as causas exatas da gigantomastia ainda não sejam totalmente compreendidas, acredita-se que fatores hormonais desempenham um papel importante. Algumas mulheres podem desenvolver gigantomastia durante a puberdade, gravidez ou lactação devido a alterações nos níveis hormonais. Outras formas da doença podem ocorrer sem uma causa hormonal identificável.

Uso de medicamentos e intervenção cirúrgica

O tratamento da gigantomastia geralmente envolve uma combinação de abordagens médicas e cirúrgicas: "O tratamento médico pode incluir o uso de medicamentos para regular os níveis hormonais, enquanto a cirurgia pode ser necessária para reduzir o tamanho das mamas. A redução mamária é um procedimento comum feito para aliviar os sintomas físicos e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas pela gigantomastia", esclarece Cavalcanti.

É importante buscar orientação médica adequada se suspeitar que está enfrentando problemas relacionados à gigantomastia ou qualquer outra condição médica. Um profissional de saúde qualificado poderá avaliar sua situação individualmente e fornecer o tratamento adequado.





1 - Melhora do desconforto físico: a redução de mama é frequentemente procurada por mulheres que sofrem de dores nas costas, no pescoço e nos ombros causadas pelo peso excessivo dos seios. O procedimento pode aliviar significativamente esse desconforto físico, permitindo que as pacientes se sintam mais confortáveis e livres para fazer suas atividades diárias.





2 - Harmonia proporcional: a redução de mama não se trata apenas de reduzir o tamanho dos seios, mas também de alcançar uma harmonia proporcional com o restante do corpo. O cirurgião plástico leva em consideração as proporções individuais da paciente, para criar uma aparência natural e equilibrada depois da cirurgia.





3- Melhora da autoestima: muitas mulheres que passam pela redução de mama relatam um aumento significativo na confiança e na auto estima após o procedimento. A cirurgia pode ajudar a restaurar a imagem corporal positiva e permitir que as pacientes se sintam mais confortáveis em sua própria pele.





4 - Preservação da capacidade de amamentar: embora a redução de mama possa afetar a capacidade de amamentar, o cirurgião plástico adota técnicas cirúrgicas que visam preservar a função das glândulas mamárias. No entanto, é importante discutir essa questão com o médico antes da cirurgia, para que as expectativas sejam adequadamente alinhadas.





5 - Cicatrizes discretas: Ricardo Cavalcanti faz a redução de mama com uma abordagem cirúrgica que visa minimizar as cicatrizes visíveis. Ele utiliza técnicas avançadas de incisão e posicionamento, que permitem que as Ricardo Cavalcanti faz a redução de mama com uma abordagem cirúrgica que visa minimizar as cicatrizes visíveis. Ele utiliza técnicas avançadas de incisão e posicionamento, que permitem que as cicatrizes sejam escondidas dentro dos contornos naturais da mama, resultando em uma aparência esteticamente agradável.





6 - Recuperação gradual: o período de recuperação depois da redução de mama varia para cada paciente, mas geralmente envolve algum desconforto e inchaço temporário. É importante seguir as orientações do cirurgião plástico para um processo de recuperação bem-sucedido. Normalmente, as pacientes podem retomar as atividades diárias normais dentro de algumas semanas, embora a-atividade física intensa deva ser evitada por um período mais longo.

Cada paciente é único e tem necessidades específicas

Ricardo Cavalcanti ressalta a importância de uma consulta individualizada antes da redução de mama, para discutir metas, expectativas e planejar o melhor curso de ação. Durante essa consulta, o médico avaliará a saúde geral da paciente, discutirá as opções disponíveis e responderá a quaisquer dúvidas ou preocupações.

Para Cavalcanti, "a redução da mama é uma cirurgia plástica comprovada que oferece benefícios físicos e emocionais significativos para as mulheres que enfrentam o desconforto de seios excessivamente grandes. Com a ajuda de um cirurgião plástico experiente e qualificado, as pacientes podem se sentir confiantes em sua decisão de buscar a redução de mama, sabendo que estão em boas mãos".

Principais queixas relatadas por mulheres com gigantomastia

Dor e desconforto: O tamanho e o peso excessivos das mamas podem causar dor nas costas, no pescoço e nos ombros. A pressão constante nas estruturas musculares e esqueléticas pode levar a dores crônicas e desconforto físico.

O tamanho e o peso excessivos das mamas podem causar dor nas costas, no pescoço e nos ombros. A pressão constante nas estruturas musculares e esqueléticas pode levar a dores crônicas e desconforto físico. Restrição de movimento: O tamanho das mamas pode dificultar a realização de atividades físicas e a execução de movimentos simples do dia a dia. Isso pode afetar a capacidade da mulher de se exercitar, realizar tarefas domésticas ou participar de atividades sociais.

O tamanho das mamas pode dificultar a realização de atividades físicas e a execução de movimentos simples do dia a dia. Isso pode afetar a capacidade da mulher de se exercitar, realizar tarefas domésticas ou participar de atividades sociais. Problemas posturais: O peso excessivo das mamas pode levar a uma postura desequilibrada e curvatura da coluna vertebral. Isso pode resultar em má postura, dor nas costas e alterações na marcha.

O peso excessivo das mamas pode levar a uma postura desequilibrada e curvatura da coluna vertebral. Isso pode resultar em má postura, dor nas costas e alterações na marcha. Irritação da pele: A pele sob as mamas grandes pode ficar irritada, inflamada e propensa a infecções fúngicas devido ao atrito e à umidade. Isso pode causar erupções cutâneas, odor desagradável e desconforto.

A pele sob as mamas grandes pode ficar irritada, inflamada e propensa a infecções fúngicas devido ao atrito e à umidade. Isso pode causar erupções cutâneas, odor desagradável e desconforto. Impacto emocional e psicológico: A gigantomastia pode ter um impacto significativo na autoestima e na saúde mental das mulheres afetadas. Sentimentos de vergonha, constrangimento, ansiedade e depressão são comuns devido à aparência física-alterada e à dificuldade em encontrar roupas adequadas.

Causas mais comuns segundo-o professor em cirurgia plástica

Desequilíbrio hormonal: Alterações hormonais, como um aumento nos níveis de estrogênio e progesterona, podem desempenhar um papel no crescimento excessivo das mamas. No entanto, ainda não está claro por que algumas mulheres experimentam essa resposta hormonal desproporcional.

Alterações hormonais, como um aumento nos níveis de estrogênio e progesterona, podem desempenhar um papel no crescimento excessivo das mamas. No entanto, ainda não está claro por que algumas mulheres experimentam essa resposta hormonal desproporcional. Predisposição genética: A gigantomastia pode ter um componente genético, pois em alguns casos ela parece ocorrer em famílias. No entanto, os genes específicos envolvidos ainda não foram identificados.

A gigantomastia pode ter um componente genético, pois em alguns casos ela parece ocorrer em famílias. No entanto, os genes específicos envolvidos ainda não foram identificados. Gravidez: A gigantomastia pode ocorrer durante a gravidez ou imediatamente após o parto. Isso pode ser devido a mudanças hormonais associadas à gestação, mas a razão exata pela qual algumas mulheres desenvolvem gigantomastia durante a gravidez ainda não é conhecida.

A gigantomastia pode ocorrer durante a gravidez ou imediatamente após o parto. Isso pode ser devido a mudanças hormonais associadas à gestação, mas a razão exata pela qual algumas mulheres desenvolvem gigantomastia durante a gravidez ainda não é conhecida. Alterações no tecido mamário: Em casos de gigantomastia, pode haver um crescimento excessivo de tecido mamário, incluindo glândulas, ductos e tecido adiposo.

Em casos de gigantomastia, pode haver um crescimento excessivo de tecido mamário, incluindo glândulas, ductos e tecido adiposo. Fatores ambientais: Alguns fatores ambientais, como exposição a certos produtos químicos ou hormônios, foram sugeridos como possíveis desencadeadores da gigantomastia. No entanto, essas associações ainda não foram definitivamente estabelecidas.

É importante ressaltar que a gigantomastia é uma condição rara e suas causas exatas podem variar de uma pessoa para outra: "Se uma mulher está enfrentando o crescimento excessivo das mamas, é fundamental procurar um médico especialista para-avaliação e diagnóstico adequados, além de discutir as opções de tratamento disponíveis", recomenda Ricardo Cavalcanti, membro titular da Sociedade brasileira de cirurgia plástica e americana.