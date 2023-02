Movimento de skinificação: o novo queridinho para revigorar seios e colo

(foto: Racool Studio/Freepik)

Foi-se o tempo em que o skincare era direcionado apenas para o rosto e pescoço . Dados da Worth Global Style Network (WGSN), referência em tendência e consumo, preveem que o movimento de skinificação já tem um novo queridinho: a região dos seios. A pesquisa apontou que os termos "creme para seios" e "óleo firmador para seios" aumentaram 60% e 250%, respectivamente, como busca no Google por todo o mundo.A dermatologista Lilian Delorenze explica que é comum a região sofrer com o envelhecimento ou com as alterações da idade. "Por ser uma pele muito fina, com o passar dos anos, a perda de colágeno vai evidenciando os vincos e a flacidez local, além de surgirem alterações decorrentes do fotoenvelhecimento, como manchas . Essa estrutura que dá sustentação perde elastina e também a firmeza. Por isso, as mulheres buscam cada vez mais saber como podem evitar as ações do tempo", pontua a especialista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.A profissional afirma que os tratamentos para cada pele diferem, por isso é feita uma avaliação com o dermatologista antes de definir qual é a melhor prescrição para cada caso. Produtos com ação hidratante têm grande potencial, principalmente quando aliados aos cuidados no consultório."O resultado se torna mais eficaz quando associamos a rotina feita em casa com a aplicação de um bioestimulador de colágeno na região do colo, para recuperar a estrutura da pele, melhorar a sustentação e flacidez, por exemplo. Já o Fotona é o queridinho dos lasers para os seios e colo, pois dá firmeza e sustentação para esse região. Trata flacidez , gordura localizada e fibrose", comenta a dermatologista.E nessa época do ano, quando as mulheres ficam mais expostas por causa das roupas de verão, os cuidados básicos, como limpeza, hidratação e fotoproteção não podem faltar. Também é indicado um sabonete adequado às necessidades individuais, conforme a orientação médica.Muitos ativos de skincare para o rosto também podem ser usados no colo e seios. " Ácidos hialurônico, retinóico e glicólico são alguns exemplos", diz a médica, ao sinalizar que o contrário dificilmente é indicado, já que o clima do Brasil é muito quente e úmido, e a pele do rosto costuma ser mais oleosa do que nas outras regiões, até por ter mais glândulas sebáceas. "Um produto indicado para o colo, por exemplo, deve ser evitado no rosto, devido a probabilidade de aparecimento de dermatites e acne", finaliza.