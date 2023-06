Morte de Lygia Fazio: os riscos do silicone industrial

683

Modelo estava internada há cerca de três semanas, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) (foto: Reprodução/Instagram/@lygiafazio)

Você conhece os riscos da aplicação do silicone industrial no corpo? A modelo Lygia Fazio, de 40 anos, morreu nesta quinta-feira (1/6) em decorrência de complicações após aplicação do material e polimetilmetacrilato (conhecido como PMMA, um componente plástico) nos glúteos.Lygia estava internada há cerca de três semanas, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) . O cirurgião plástico Victor Hugo Cordeiro alerta que o PPMA é indicado em pouquíssimos casos - é utilizado para a melhora do contorno e da anatomia de pacientes que sofreram com lipodistrofias e alterações causadas pelo uso das medicações para tratamento do vírus HIV."É contraindicado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para grandes volumes, e isso é recorrente. Infelizmente já aconteceram, há algum tempo atrás, problemas com complicações do PMMA", diz o especialista.Victor Hugo explica que o PMMA é um material plástico. Sendo assim, a substância não é absorvida pelo corpo, fazendo com que todo o conteúdo que infiltra e se espalha pelo tecido subcutâneo ou muscular possa ser infectado."A grande complicação é que é muito difícil de se retirar um tecido todo infiltrado", ressalta. "A partir do momento que ele (PMMA) é colocado, fica teoricamente inerte. Porém, uma infecção ou uma reação inflamatória muito grave pode gerar complicações e uma tendência de expulsão do tecido. Com ele espalhado, pode gerar grandes abscessos e ter que fazer cirurgias plásticas para remoção e reconstrução do tecido, que podem gerar graves infecções, podendo levar a septicemia e a morte", complementa.O cirurgião plástico sugere outras maneiras de realizar procedimentos estéticos de uma forma mais segura. Uma das opções é a lipoenxertia, também conhecida como enxerto de gordura ou enxerto adiposo. "É um procedimento estético no qual a gordura é removida de uma parte do corpo por meio da lipoaspiração e, em seguida, é injetada em outra área do corpo para melhorar seu volume, forma ou contorno", explica.Outra opção é a prótese glútea, um implante utilizado para aumentar o volume ou melhorara forma dos glúteos. "É um procedimento cirúrgico conhecido como gluteoplastia de aumento. Nesse procedimento, uma prótese de silicone é colocada cirurgicamente dentro do músculo glúteo para proporcionar um resultado desejado."Victor Hugo também cita o aumento do bumbum com ácido hialurônico , que é um procedimento estético não cirúrgico. A substância é um tipo de preenchedor dérmico que é injetado diretamente na região dos glúteos para proporcionar um aumento temporário.Em todos os casos, o especialista faz a seguinte orientação: "É importante ressaltar que todos os procedimentos devem ser feitos com um profissional capacitado. E deve ser feita uma avaliação do caso de cada paciente", finaliza.