Explante de silicone tem aumento de 33% nos últimos anos

Por muitos anos o implante de silicone foi um dos procedimentos mais procurados em todo mundo, porém, de acordo com dados recentes da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), entre os anos de 2016 e 2020, o número de retirada da prótese aumentou em 33%. Famosas como as atrizes Carolina Dieckmann, Giovanna Antonelli, Fiorella Mattheis, Manu Gavassi, a influenciadora Evelyn Regly e ex-miss Brasil Intercontinental Sabrina Sancler são só alguns dos nomes nos quais recorreram a remoção.





O cirurgião plástico Lúcio Romão conta que algumas mulheres têm enfrentado problemas relacionados ao implante de silicone, como contratura capsular, doença do silicone ou síndrome ASIA. Essas condições podem causar desconforto e sintomas incômodos, levando à decisão de remover as próteses.

"O tipo de intervenção necessária varia de acordo com cada caso. No entanto, uma grande parcela das pacientes opta pela cirurgia de Mastopexia, também conhecida como lifting mamário ou suspensão das mamas", explica.





"Esse procedimento visa corrigir a flacidez resultante da retirada do implante , elevando a mama e proporcionando um contorno mais bonito e natural", completa.









O médico ressalta que, assim como em qualquer cirurgia, é fundamental que a paciente tenha repouso relativo e evite esforços excessivos, principalmente com os braços. Além de ser recomendado o uso de um sutiã cirúrgico justo e a atenção especial à cicatriz, mantendo-a sempre seca e limpa.





"Embora as próteses mamárias modernas não exijam necessariamente trocas regulares, em alguns casos, a substituição ou a retirada definitiva podem ser recomendadas", comenta.

"Alguns desses casos incluem contratura capsular grave recorrente, síndrome ASIA/doença do silicone, rejeição ao implante, dor incapacitante nas costas ou pescoço decorrente do peso do implante e a rara complicação conhecida como BIA-ALCL. No caso desta última, os estudos ainda estão em andamento, mas o tratamento recomendado é a retirada do implante em conjunto com a cápsula", conclui.