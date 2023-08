683

Para ter uma pele saudável e jovem é necessário, além de cuidados básicos como uso de protetor solar e um sono, alimentação e hidratação adequados, é importante utilizar tratamentos que estimulem o seu próprio organismo a manter a sua pele bonita. Dentre a infinidade de tratamentos disponíveis, cada vez mais surgem novas técnicas com tecnologias inovadoras. A sensação do momento, que pouco tempo depois de se popularizar já se tornou o segundo procedimento estético facial da Coreia do Sul, o berço da dermatologia, é o chamado preenchimento com PDRN.













Leia: Jovem faz preenchimento labial e, após inchaço fora do comum, descobre doença rara. Estudos reforçam que o PDRN tem propriedade preventivas e regenerativas, cicatrizantes, antiulcerativas, anti-inflamatórias, entre outras, que colaboram para a regeneração de tecidos, angiogênese, síntese de colágeno e revitalização da pele.

Como a técnica pode melhorar a qualidade da sua pele?

A dermatologista Nicolly Machado avisa que para ter uma pele saudável e jovem é necessário, além de cuidados como uso de protetor solar, alimentação e hidratação adequados, fazer tratamentos que estimulem o próprio organismo a manter a pele bonita MF Press Global/Divulgação



De acordo com a médica pós-graduada em dermatologia, Nicolly Machado, o uso de bioestimuladores é uma importante ferramenta para prevenir e reduzir o envelhecimento da pele.





“O envelhecimento é um processo natural da pele, mas é possível minimizar seus impactos com alguns cuidados e com o auxílio de algumas técnicas, uma das principais são os bioestimuladores , substâncias que tem como objetivo estimular seu próprio corpo a melhorar a qualidade da sua pele”, destaca a dermatologista.

Nicolly Machado avista que "existem diversas opções no mercado, mas a PDRN feita como sêmem do salmão é uma das novidades da área, uma técnica que tem alta tecnologia e estudos científicos que reforçam a sua eficácia, trazendo excelentes resultados para a pele através do estímulo à produção natural de colágeno. A técnica foi aprovada no Brasil este ano e vem se popularizando cada vez mais".