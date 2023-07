683

Manicure Freepik

Pesquisa recente realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) aponta que a população brasileira considera os cuidados com a beleza uma necessidade, e não um luxo. Para cerca de 50% dos entrevistados, gastar dinheiro com estética é válido, entretanto, é fundamental ficar atento ao profissional e o local escolhido, para evitar riscos e experiências negativas.





É comum que muitos esteticistas utilizem luvas de vinil durante os procedimentos estéticos. Esse tipo de luva é feito de policloreto de vinila (PVC) e utilizado também em outras áreas, mas esse material não é 100% seguro e pode ser prejudicial, dependendo do procedimento realizado."A luva de vinil é a 'queridinha' de muitos profissionais, mas elas escondem um risco. O vinil é poroso, então, mesmo estando de luva, o profissional pode se contaminar e contaminar o cliente", esclarece Daniela Pontes, especialista em biossegurança. De acordo com ela, o material não é o ideal quando o procedimento mexe com fluido corporal - lágrimas, sangue, mucosa e secreção."Até mesmo procedimentos que as pessoas pensam ser mais simples e sem riscos, podem ter esse contato com lágrima, sangue, mucosa e secreção, entre eles extensão de cílios , design de sobrancelha, depilação, limpeza de pele, entre outros", completa a profissional.Um dos perigos mais comuns associados aos procedimentos estéticos e de beleza é a infecção. "Quando a pele é cortada, perfurada ou manipulada de alguma forma, existe a chance de bactérias ou outros patógenos entrarem na área afetada, levando a infecções", comenta a especialista.A luva de vinil pode, sim, continuar sendo usada em determinados tipos de procedimentos, mas, se existe a possibilidade de contato com fluido corporal, o ideal é usar luvas de látex, se o profissional ou a cliente não tiverem alergia ao material, ou nitrílica, que são mais resistentes e protegem tanto o paciente, quanto o profissional que está realizando o procedimento."É sempre importante o cliente se informar sobre os materiais e procedimentos adequados antes de realizar qualquer intervenção estética. Dessa forma, poderá verificar se o estabelecimento em questão respeita as regras sanitárias e utiliza os materiais mais seguros, minimizando riscos", aponta a especialista.