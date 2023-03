Anticoncepcionais causam flacidez muscular? Entenda o motivo

Anticoncepcionais são medicamentos ou dispositivos utilizados para evitar a gravidez. Existem diversos tipos de anticoncepcionais, incluindo os hormonais, que são os mais comuns. Esses medicamentos contêm hormônios sintéticos, como derivados de estrogênios e/ou a progesterona, chamados neste caso, de progestogênios, que impedem a ovulação ou alteram o ambiente do útero, dificultando a fecundação ou a implantação do embrião.

O médico especialista em medicina laboratorial e pós-graduado em nutrologia, Roberto Franco do Amaral, comenta que, em casos raros, "o uso prolongado de certos tipos de anticoncepcionais hormonais pode estar associado a um risco maior de trombose, enxaqueca, perda de massa muscular, diminuição de libido, fraqueza, fraqueza e ate depressa por conta do bloqueio da testosterona livre nesta usuárias. Com a entrada da menopausa, mulheres com pouca massa muscular tem maior chance de apresentarem osteopenia e osteoporose, uma condição na qual os ossos se tornam frágeis e mais propensos a fraturas".