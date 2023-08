683

A tecnologia tem sido uma aliada fundamental para aprimorar a segurança e os resultados dos procedimentos estéticos, conferindo mudanças significativas Freepik



A tecnologia tem se mostrado uma verdadeira revolução na cirurgia plástica, assim como em diversas outras áreas da saúde. Nos últimos cinco anos, o número de robôs cirúrgicos dobrou no país, passando de 51 em 2018 para os atuais 111. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) a robótica, na medicina, garante maior precisão aos profissionais - eliminando possíveis tremores e permitindo incisões menores com visão detalhada. A tecnologia tem se mostrado uma verdadeira revolução na cirurgia plástica, assim como em diversas outras áreas da saúde. Nos últimos cinco anos, o número de robôs cirúrgicos dobrou no país, passando de 51 em 2018 para os atuais 111. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) a robótica, na medicina, garante maior precisão aos profissionais - eliminando possíveis tremores e permitindo incisões menores com visão detalhada.













Leia também: O especialista ainda relembra que as próteses de silicone exigiam longos períodos de repouso para a recuperação das pacientes. "Hoje, com técnicas como a R24R ( técnica cirúrgica de mamoplastia. Tem como objetivo diminuir o tempo de recuperação), as pacientes têm alta hospitalar no mesmo dia e podem retomar suas atividades cotidianas mais rapidamente”.Leia também: Harmonização facial e cirurgia plástica: como escolher o cirurgião plástico