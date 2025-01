O sorriso é um dos principais cartões de visita de qualquer pessoa, e o desejo por dentes mais brancos tem impulsionado a busca por tratamentos estéticos odontológicos. Segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE), mais de 1 milhão de brasileiros realizam o branqueamento dental a cada ano. A técnica é amplamente utilizada por famosos, incluindo celebridades como Ivete Sangalo, Anitta e Rodrigo Faro.



No entanto, existem muitos mitos e verdades em torno desse procedimento, o que pode gerar dúvidas e inseguranças. Para esclarecer as principais questões, conversamos com Cesar Rodrigues, especialista em implantodontia e odontologia estética, CEO da clínica que leva seu nome.

O que é o branqueamento dental?





O branqueamento dental é um procedimento estético que visa clarear a cor dos dentes, removendo manchas e descolorações. Segundo Cesar, “os produtos utilizados nos procedimentos de branqueamento contêm peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, que penetram na estrutura do esmalte, quebrando as moléculas de pigmento que causam o escurecimento”.

Mitos comuns sobre o branqueamento dental



Mito 1: branqueamento dental enfraquece os dentes. Cesar explica que essa é uma crença incorreta. “Os produtos utilizados nos tratamentos profissionais são formulados para serem seguros e eficazes. Quando realizados corretamente, sob supervisão de um especialista, não causam danos permanentes ao esmalte ou à estrutura dentária”.

Mito 2: qualquer pessoa pode realizar o branqueamento dental. Embora seja um tratamento amplamente indicado, nem todos são candidatos ideais. “Pacientes com sensibilidade dentária, gengivite ou cáries ativas devem tratar essas condições antes de considerar o clareamento. Gestantes e lactantes também são aconselhadas a evitar o procedimento”, destaca o especialista.

Mito 3: o branqueamento dental deixa os dentes brancos para sempre. “Os resultados não são permanentes, pois os dentes podem escurecer novamente com o tempo, especialmente se o paciente consome regularmente alimentos e bebidas que mancham, como café, vinho tinto e refrigerantes. É necessário realizar manutenções periódicas para prolongar os resultados”, esclarece.

Verdades sobre o branqueamento dental





Verdade 1: é possível realizar o tratamento em uma única sessão. Com os avanços da odontologia digital, é possível realizar tratamentos estéticos, incluindo o branqueamento, em sessões únicas. “Na clínica, utilizamos tecnologia de ponta que permite resultados rápidos e eficazes”, comenta Cesar.

Verdade 2: produtos de branqueamento caseiros são menos eficazes que os profissionais. Os kits de branqueamento disponíveis em farmácias contêm concentrações menores de agentes clareadores. “Eles podem ajudar no clareamento, mas os resultados são menos intensos e duradouros em comparação com os tratamentos realizados em consultório”, afirma.

Cuidados pós-tratamento



Após o procedimento, alguns cuidados são essenciais para manter os dentes brancos por mais tempo e evitar sensibilidade excessiva. Cesar recomenda:

Evitar alimentos e bebidas que possam manchar os dentes nas primeiras 48 horas, como café, chá, vinho tinto, molhos escuros e alimentos ácidos

Manter uma boa higiene bucal com escovação adequada, uso de fio dental e enxaguante bucal

Utilizar cremes dentais dessensibilizantes caso haja sensibilidade temporária pós-tratamento

Realizar manutenções regulares conforme orientação do dentista

O branqueamento dental é um procedimento seguro e eficaz quando realizado sob orientação profissional. Com os devidos cuidados, é possível manter um sorriso mais branco e saudável por longos períodos. Cesar Rodrigues enfatiza a importância de buscar sempre profissionais qualificados para garantir não apenas a estética, mas também a saúde bucal.