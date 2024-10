"A primeira impressão é a que fica". Esse ditado popular é mais do que uma frase casual. Pesquisas recentes mostram que a aparência física tem grande importância na formação de primeiras impressões. Um estudo publicado no PLOS ONE examinou como as características faciais afetam essas primeiras impressões e concluiu que traços como atratividade, masculinidade e saúde são fatores chave que moldam a percepção inicial das pessoas. Os participantes classificaram os outros em aspectos, como simpatia, responsabilidade e inteligência com base apenas em fotos, evidenciando como os traços faciais influenciam o julgamento da personalidade.







De forma semelhante, outro estudo publicado no Frontiers in Psychology revisou como as primeiras impressões são formadas e apontou que fatores como ansiedade social e inteligência emocional podem impactar a precisão dessas impressões. A pesquisa mostrou a importância de habilidades sociais na interpretação de sinais, reforçando a ideia de que o visual, incluindo o sorriso, tem um papel crucial nas interações pessoais e profissionais.

A especialista em linguagem corporal Carol Kinsey Goman, em seu livro A linguagem corporal dos líderes, afirma que "as pessoas com quem você estabelece uma conversa terão avaliado subliminarmente sua credibilidade, confiança, simpatia e confiabilidade nos primeiros sete segundos”. Nesse breve intervalo de tempo, o visual — incluindo o sorriso — é uma característica importante.O especialista em implantodontia e odontologia estética, César Rodrigues, reforça essa ideia ao falar sobre a importância do sorriso na formação dessa primeira impressão. “O sorriso é um dos principais cartões de visita de qualquer pessoa. Não é à toa que o desejo por dentes mais brancos tem impulsionado a procura por tratamentos estéticos odontológicos”, explica o profissional.

A busca por um sorriso perfeito tem motivado mais de 1 milhão de brasileiros a realizar o branqueamento dental anualmente, segundo dados da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE). Celebridades como Ivete Sangalo, Anitta e Rodrigo Faro são exemplos de figuras públicas que recorrem a esse tipo de tratamento para garantir um sorriso mais atraente e confiante. “O sorriso é uma das primeiras coisas que as pessoas notam, e ter dentes mais brancos faz com que a pessoa se sinta mais segura em suas interações”, afirma César.









Saúde bucal e primeiras impressões







Em um mundo onde as interações rápidas e digitais são cada vez mais comuns, a primeira impressão pode determinar o sucesso de uma relação, seja ela pessoal ou profissional. Um sorriso bem cuidado não é apenas um reflexo da estética, mas também da saúde bucal e da autoconfiança de uma pessoa. “Cuidar do sorriso não é apenas uma questão estética, mas também de saúde e bem-estar. A primeira impressão pode não ser a última palavra, mas certamente influencia muito nossas interações”, aponta César.



