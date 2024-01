Durante sua participação na atual edição do “Big Brother Brasil 24”, na Globo, a modelo Yasmin Brunet chamou a atenção dos internautas com seu bumbum escultural. Em suas redes sociais, a influenciadora já disse que é tudo natural: “É 100% de verdade, é gordura”, afirmou. No entanto, a beldade também compartilhou stories no Instagram com bastidores de uma aplicação de bioestimuladores de colágeno na região.

“Os bioestimuladores de colágeno são substâncias injetáveis, como o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio, que, quando injetadas nos glúteos, geram uma reação inflamatória que estimula os fibroblastos a produzirem colágeno, aumentando a quantidade dessas fibras na derme do local tratado, o que melhora a forma dos glúteos e a firmeza da pele”, ressalta a cirurgiã plástica Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.



Além da aplicação dos bioestimuladores de colágeno, uma matéria da revista “Vogue” também confirmou que a modelo fez sessões de ultrassom microfocado – a técnica estimula colágeno. “As ondas de ultrassom microfocadas atingem as diferentes camadas da pele para estimular a produção das fibras de colágeno e até melhora do aspecto superficial da pele. E, atualmente, existem tecnologias avançadas que possuem um novo formato de onda e entregam energia em múltiplos pontos para tornar o tratamento mais eficaz e praticamente indolor. É o caso do Ultraformer MPT”, explica Beatriz Lassance.



Mas, para quem deseja conquistar um bumbum parecido com o de Yasmin, vale ressaltar que, além dos bioestimuladores e do ultrassom, existem diversos outros procedimentos capazes de melhorar a aparência dos glúteos. Por exemplo, quem deseja um bumbum mais volumoso pode optar pela aplicação de preenchedores injetáveis de ácido hialurônico. “Os preenchedores corporais de ácido hialurônico são semelhantes aos utilizados no rosto, porém, a quantidade da substância é bem maior. Por essa característica, os preenchedores corporais têm maior poder de volumização e de efeito lifting da região tratada", explica a dermatologista Cintia Guedes, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). "O paciente já sai do consultório enxergando os resultados do tratamento, que permanecem por cerca de 12 meses”, acrescenta.



Outra opção para volumizar o bumbum é o procedimento conhecido como CMSlim. “Baseado na tecnologia HI-EMT (Treinamento Eletromagnético Muscular de Alta Intensidade), ele simula um treino completo da academia com muito mais intensidade e sem dor, ultrapassando todas as camadas da pele e gordura para atuar diretamente na musculatura, contraindo-a. Com isso, o tecido muscular sofre uma remodelação do interior da estrutura, resultando em hipertrofia e estímulo do tônus, além da queima de gordura. O resultado é a tonificação da musculatura do glúteo em apenas 30 minutos, com a região tornando-se mais definida e empinada”, destaca Beatriz Lassance.



Já se o problema é a celulite, o tratamento depende da gravidade do quadro. Por exemplo, a celulite de grau 1, que surge apenas quando a pele é comprimida, pode ser resolvida por meio de orientações alimentares adequadas e o uso de cremes. “Já em casos de celulite de grau 2, quando pequenas ondulações aparecem espontaneamente, podemos apostar em uma série de procedimentos no consultório, incluindo os bioestimuladores de colágeno, que promovem uma reorganização dos septos fibrosos responsáveis por sustentarem a pele sobre o tecido adiposo, a radiofrequência, capaz de eliminar as células de gordura, e a drenagem linfática, que consegue eliminar as toxinas e o líquido em excesso que se acumulam entre as células de gordura para melhorar o aspecto da celulite”, destaca a cirurgiã plástica.



“Já em casos mais graves, como a celulite de grau 3, em que os nódulos da celulite são claramente perceptíveis, pode ser necessário romper cirurgicamente as traves fibrosas e até mesmo realizar microenxertos de gordura para preencher as depressões”, acrescenta a médica.

Desidratação e textura irregular, com foliculite e pelos encravados, são outros problemas que comumente prejudicam a aparência do bumbum. Felizmente, podem ser tratados com um único procedimento: o HydraBody, que remove impurezas, células mortas e resíduos enquanto fornece uma hidratação intensa à pele corporal, ajudando a melhorar a textura e a torná-la mais suave ao toque, revitalizada e rejuvenescida. “O procedimento inclui limpeza da pele, esfoliação suave e extração de impurezas associadas a hidratação profunda, proteção e infusão de produtos antioxidantes”, explica o dermatologista Renato Soriani, membro da SBD, especialista em tecnologias dermatológicas. “Dessa forma, também melhoramos a circulação sanguínea, promovendo uma pele mais saudável, e combatemos problemas como foliculite, acne e pelos encravados. Além disso, o procedimento também contribui para renovação celular e pode ser usado na recuperação da pele em casos de dermatite, danos solares e outros processos irritativos”, completa o médico.



Mas, como geralmente essas alterações aparecem juntas, o ideal é apostar nos protocolos para promover um tratamento global das alterações que surgem nos glúteos. “Com os protocolos, conseguimos individualizar o tratamento para endereçar diferentes reclamações do paciente de uma vez, combinando procedimentos diversos que atuam sinergicamente para resgatarem a forma, o volume e a qualidade da pele dos glúteos”, diz Beatriz Lassance, que afirma que, para potencializar e manter os resultados alcançados com os procedimentos, é fundamental combiná-los à adoção de um estilo de vida saudável, alimentando-se bem, ingerindo bastante água e praticando exercícios físicos.



“Por fim, vale lembrar que não existe um bumbum perfeito, afinal, cada pessoa possui um padrão de corpo individual. Mas podemos tratar aquelas alterações que nos causam desconforto estético para melhorar a autoestima e o bem-estar, sem necessariamente tentar se encaixar em um padrão de beleza pré-estabelecido”, avisa a médica.

