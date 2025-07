Estrela do OnlyFans quer restaurar o hímen e se tornar mórmon

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora americana Holly Jane, de 42 anos, famosa por publicar conteúdos picantes no OnlyFans, quer mudar de vida. Ela anunciou que pretende passar por uma cirurgia de restauração do hímen e se reconectar com a fé da sua família, que é mórmon. Segundo ela, a decisão foi inspirada por um momento de oração e tem como objetivo simbolizar um recomeço espiritual.

"Mórmon" é um termo popular usado para se referir aos membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A religião é conhecida por regras rígidas, que incluem a proibição de álcool, tabaco, café e sexo fora do casamento. Eles também são aconselhados a evitar a pornografia e a masturbação.

"Não estou fazendo isso para desfazer meu passado, mas para honrar o quanto cheguei longe", disse Holly ao Jam Press. Viúva desde 2017, quando seu marido morreu em um acidente, aos 31 anos, ela afirma que encontrou na ideia da himenoplastia uma maneira de se sentir mais próxima de suas origens religiosas.

A cirurgia, que custa cerca de US$ 3 mil (R$ 16.770), consiste em costurar as bordas rompidas do hímen, simulando a virgindade. Para Holly, o procedimento é mais do que estético: trata-se de um "renascimento sagrado". Ela relata que sentiu um direcionamento divino durante uma oração. "Tive um momento em que senti Deus falando comigo, dizendo: 'Você não está quebrada. Seja restaurada”, afirmou.

Holly era integrante da igreja, mas foi expulsa após líderes religiosos descobrirem o conteúdo erótico que ela produz. Holly diz não buscar aprovação da comunidade mórmon nem de qualquer homem. "Não estou me preparando para ninguém, nem fazendo isso pela igreja. Já fui julgada e deixei essa necessidade de lado. Estou me tratando com reverência", garantiu.

Ela destaca que não sente arrependimento por ter usado as redes para sustentar a família após a morte do marido. Para ela, a cirurgia representa uma nova etapa de cura pessoal e espiritual. "Pelo contrário, acredito que, ao fazer algo para fortalecer a fé que ambos compartilhamos, nos aproximamos mais — mesmo que ele não esteja mais aqui", defendeu.

A influenciadora também espera que sua atitude inspire outras mulheres a enfrentarem a vergonha e se reconciliarem com suas histórias. "A igreja diz que a pureza pode ser perdida, mas eu acredito que a pureza é reivindicada. Não se trata do corpo, mas da alma", declarou.