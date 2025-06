OnlyFans bane mulher que transou com mil homens por novo desafio sexual

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A famosa atriz do OnlyFans Bonnie Blue foi banida do site de conteúdo adulto por conta do novo desafio sexual que ela estava planejando. A britânica cujo nome verdadeiro é Tia Billinger ficou conhecida por ter feito sexo com 1.057 homens em apenas 12 horas.

A mulher de 26 anos planejava fazer sexo com 2 mil pessoas em um dia, dentro de uma caixa de vidro. Ela chegou a convidar seus seguidores para participar ou assistir ao desafio sexual, mas cancelou o evento depois de ser excluída da plataforma.





Em entrevista a um podcast, Bonnie disse que ficaria nua e amarrada em uma caixa de vidro, que estaria “aberta para o público fazer o que quisesse com ela”. A mulher ainda disse que a caixa ficaria em uma casa no centro de Londres, na Inglaterra.

Em nota, o OnlyFans afirmou que o desafio violava os termos de uso do site. "O conteúdo extremo do 'desafio' não está disponível no OnlyFans e não é permitido por nossa Política de Uso Aceitável e Termos de Serviço. Qualquer violação de nossos Termos de Serviço resulta na desativação do conteúdo ou da conta”, justificou.

Bonnie já foi impedida de entrar na Austrália e expulsa de Fiji – ambos na Austrália – devido a tentativas de recrutar jovens em seus vídeos. Ela já enfrentou uma reação negativa nas redes sociais ao alegar dormir com jovens de 18 anos "quase legais" e dizer que os homens "deveriam trair" suas esposas. Ela também contou que ganha até £ 750 mil por mês com seus vídeos, mais de R$ 5 milhões.

Bonnie ganhou fama após se gabar de ter dormido com adolescentes em eventos para calouros e residências estudantis. Ela afirma ter ter dormido com 158 estudantes na semana de calouros da Universidade Nottingham Trent, em setembro de 2024.