A modelo e estrela do OnlyFans, famoso site de conteúdo erótico, Bonnie Blue diz ter batido o recorde mundial após fazer sexo com 1.057 homens em 12 horas. A jovem de 25 anos alega ter superado a atriz pornô Lisa Sparks, atual detentora do recorde. Em 2004, ela transou com 919 homens em 24 horas.

Segundo Bonnie, a façanha aconteceu no último sábado (11/1), em Londres, na Inglaterra. Em um vídeo do TikTok, ela agradeceu a todos os homens que participaram do projeto. Ela os classificou como "todos quase legais, quase sem respirar, e os maridos", sugerindo que transou com homens casados para bater o recorde.





No vídeo, Bonnie diz que sua pele estava melhor do que antes da jornada de sexo. “É assim que meu rosto fica depois de pegar 1.000 homens há menos de 12 horas”, disse. Em outra postagem, ela disse que os mil homens estavam “completamente acabados”.

Blue já enfrentou uma reação negativa nas redes sociais ao alegar dormir com jovens de 18 anos "quase legais" e dizer que os homens "deveriam trair" suas esposas. Ela também contou que ganha até £ 750 mil por mês com seus vídeos, mais de R$ 5 milhões.





O nome verdadeiro de Bonnie é Tia Billinger e ela já foi casada com seu namorado de infância, Oliver Davidson. O casal se casou em 2022, antes de se mudar para Gold Coast, na Austrália.





Tempos depois, ela abandonou seu emprego de RH e lançou sua carreira como 'cam girl' em sites pornográficos. Ela afirma que seu então marido apoiou sua decisão, no entanto, o casal se separou pouco tempo depois.





Bonnie diz que seus pais ficaram chocados com sua nova profissão, mas que não se sentiram decepcionados. “Acho que, por ter saído de um emprego de escritório para, de repente, me tornar uma trabalhadora do sexo, aos olhos deles eu era uma prostituta. Mas isso só me mostrou o quanto eu precisava ensiná-los. Para a geração mais velha, é tão novo. Agora eles me apoiam tanto, isso mudou a vida deles completamente para melhor. Eles tiram férias adoráveis. Eles não têm problemas financeiros”, disse.

Segundo ela, a mãe trabalha com ela e até distribui preservativos para os seus parceiros.