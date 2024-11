A criadora de conteúdo adulto Lillian Phillips causou polêmica na internet ao contar que fez sexo com 101 homens em 14 horas. Ela, que transmitiu as cenas em seu perfil do OnlyFans, contou que ficou das 9h até as 23h no quarto, tendo feito somente uma pausa no período, para tomar um banho rápido. E agora visa um novo desafio: "dormir" com mil homens (confira mais abaixo).





Lily chegou a fazer um vídeo após o sexo, exibindo sua cama bagunçada e um rosto cansado. "Estou com muitas dores", admitiu. Apesar disso, garantiu aos espectadores que gostou da experiência.





A ideia começou depois de a criadora de conteúdo ter contado de uma ocasião em que se deitou com 23 homens em um único dia. Posteriormente, ela abriu um formulário de inscrição para homens interessados em participar do desafio.











Ela recebeu 500 inscrições. Destes, 200 foram selecionados para garantir que teria alternativas caso alguém desistisse na hora H. Lillian explicou que reservava 15 pessoas por hora.





Além do “rala e rola”, era oferecido a cada homem um intervalo de cinco minutos para conversas individuais. Mas depois o tempo foi reduzido para dois minutos, para agilizar o processo.





Lillian também disse que priorizou relações em grupo, pois isso significava que "estava aumentando os números muito mais rápido". "Acho que essa foi uma das coisas com as quais eu realmente tive dificuldade, dizer não às pessoas: 'Sinto muito, mas seu tempo acabou, preciso passar para o próximo cara'", explicou.

Nada de bagunça

Lillian destacou que todo o processo foi feito de forma “muito organizada”. Isso porque todos os homens ficavam organizados em fila e só entravam no quarto quando eram chamados.







Ela contratou um segurança na porta para verificar as identidades, além de quatro funcionários para garantir que os homens na sala de espera tivessem tudo o que precisassem.





Ao refletir sobre como se sentiu depois que o dia terminou, Lilian disse que gostou da experiência. "Eu nem estava dolorida lá embaixo, obviamente um pouco dolorida, mas conseguia ficar de pé. Sinto que fui feita para isso", disse.





Após ser criticada por seu desafio, a jovem de 20 anos veio a público se defender e dizer que não fez nada de errado. “Não é como se eu estivesse tentando encorajar todas as meninas a fazer isso, como se elas não quisessem e sentissem que têm que fazer isso. Sou apenas uma garota tentando me divertir, tentando fazer algum conteúdo para todos vocês. isso é o que eu gosto, ninguém está me forçando a fazer isso”, declarou.





Ela ainda criticou o conservadorismo. “E eu sinto que estamos voltando ao tempo para onde as mulheres estão ficando envergonhadas por gostar de farra, quando eu pensei que era disso que estávamos tentando fugir”, refletiu.









Próximos passos

Agora, Lilian planeja aumentar o número de parceiros sexuais em 24 horas. Ela planeja um encontro com 300 homens e, posteriormente, com mil rapazes.





A ideia é que ela faça sexo com mil homens no dia 24 de fevereiro. Com isso, ela bateria o recorde de Lisa Sparxxx, atriz pornô que manteve relações com 919 homens em um dia, em 2004.