Aos 55 anos, Marilyn Manson coleciona diversas polêmicas no currículo. O Anticristo do Rock, apelido herdado de seu álbum “Antichrist Superstar” (1996), passou três anos fora dos palcos depois das acusações de abuso sexual e outros comportamentos violentos por pelo menos 15 mulheres. Entre elas, duas ex-namoradas do músico, Evan Rachel Wood e Esmé Bianco, e a ex-assistente do astro, Ashley Walters. Ela, inclusive, revelou que Manson tinha uma “cela de tortura” em seu apartamento.



Leia também: Alcione grava clipe após 20 anos em um basta contra o machismo

Anos antes das acusações, o nome do roqueiro era associado “apenas” a um dos maiores rumores da história do rock. O boato, surgido na década de 1990, diz que Marilyn Manson teria retirado um par de costelas para possibilitar a prática de sexo oral em si mesmo.

Ao longo dos anos, ele abordou o tema com bom-humor. Em sua autobiografia, "The long hard road out of hell", Manson ironizou os rumores. "Se eu realmente tivesse removido minhas costelas, eu estaria ocupado chupando meu próprio pênis em ‘Anos incríveis’ em vez de buscar Winnie Cooper. Além disso, quem tem tempo para matar filhotes de cachorro quando se pode chupar o próprio pênis? Acho que vou ligar para um cirurgião", disse em um trecho, se referindo a outro boato que diz que o cantor interpretou Paul na série “Anos incríveis”, papel que era de Josh Saviano.



Mas, com o passar dos anos, Manson talvez tenha perdido o bom-humor. Em uma recente entrevista à Q Magazine, ele foi questionado se já tinha tentado praticar autofelação. “Wow! Você ganhará dinheiro se eu responder isso? Sem comentários. Seu c*zão!", respondeu.

De onde vem o boato?



Não dá para cravar exatamente como (e quem) começou os rumores de que Manson retirou as costelas. Mas, ao que tudo indica, se tratou se um mal entendido depois de o músico ser preso após um show, em 27 de dezembro de 1994, por “violar o código de entretenimento adulto”.

Os policiais relataram na época que levaram o músico para a delegacia após ele ter feito sexo oral em um homem durante a apresentação. No entanto, depois foi decoberto que Manson fez uma brincadeira, simulando sexo oral na vocalista da banda Jack Off Jill, Jessicka Addams, que usava uma cinta peniana. Após o episódio, Manson foi liberado sem acusações.



Na ocasião, Marilyn estava no auge da carreira, o que pode ter alimentado o rumor. Outro fator é que ele adotava uma natureza provocativa na sua música e performance, questionando sexualidade, gênero e religião.

A questão das costelas reverberou ainda mais por conta de seus looks, já que costumava usar espartilhos apertados, dando a impressão de que sua cintura estaria menos, o que seria um indício de que ele havia retirado as costelas.



A cirurgia



Mesmo que Marilyn Manson não tenha feito a retirada das costelas, esse é um procedimento real e com certa popularidade. No entanto, não se trata de uma cirurgia para poder praticar sexo oral em si mesmo, mas sim uma técnica para criar uma cintura mais definida e reduzir medidas na região abdominal.

A incisão é feita nas costas do paciente ao longo da coluna. Em seguida, o cirurgião serra as duas últimas costelas (os 11º e 12º pares), chamadas de flutuantes, já que os ossos ossos não se conectam à frente, apenas à coluna vertebral.

A retirada das costelas pode causar diversos problemas como uma maior fragilidade aos órgãos internos e instabilidade no processo respiratório. Recentemente, a cirurgia ficou em alta, após a modelo Andressa Urach contar que fez o procedimento para manter a forma.

Além de Manson



Marilyn Manson não foi o único famoso a ser alvo de boatos do tipo. O cantor Prince (1958-2016) também teria feito a cirurgia para praticar sexo oral em si mesmo com mais conforto. Ele nunca confirmou nem desmentiu os rumores.

A lendária Cher teria extraído uma costela para afinar sua cintura. A cantora admite que fez cirurgias plásticas nos seios e no nariz e modificou os dentes. No entanto, ela nega que passou pela retirada das costelas. Outras celebridades, como Elizabeth Taylor, Pamela Anderson, Kate Moss, Britney Spears e Janet Jackson, também já foram alvos.

Outra cantora envolvida nos boatos foi Thalía, que chegou a mostrar um par de costelas em um pote com água nas redes sociais. "Minhas famosas costelas... eu as guardei comigo todos esses anos... a saga continua", escreveu. No entanto, depois ela explicou que o osso era de origem animal.

Quem também sofreu com isso foi Shakira . No auge de suas coreografias nos anos 2000, a colombiana foi alvo de rumores de que tinha tirado a costela para ter um gingado maior. Ela também negou as acusações.

Aqui no Brasil, Paula Fernandes chegou a desmentir os boatos. "Já falaram que eu uso muito cintura marcada, que tirei uma costela para ficar mais magra. Jamais faria isso, nunca fiz plástica", disse em uma entrevista.

Entre acordes

O “Entre acordes” é a série do Estado de Minas que conta histórias e curiosidades do mundo da música e seu impacto na cultura pop. Ao todo, são oito reportagens focadas em grandes nomes do rock mundial na edição impressa e outras duas especiais em em.com.br/cultura.