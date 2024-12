O perfil da modelo Andressa Urach foi o mais acessado da Privacy em 2024, segundo levantamento da plataforma de conteúdo erótico. Com seus vídeos pornográficos, a ex-Fazenda lucrou R$ 6,5 milhões no ano, praticamente uma Mega-Sena.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Andressa Urach foi um dos nomes mais citados na internet brasileira por suas polêmicas, com a bifurcação de língua e sua briga com a influenciadora Juju Ferrari. “Estou realizada, pois trabalhei muito para isso! É um presentão de Natal essa notícia”, declarou.





Em segundo lugar entre as mais acessadas está a modelo Ester Muniz. Ela faturou R$ 4 milhões só em 2024. "Os planos são continuar e focar ainda mais. Me sinto realizada e grata, e estar entre as criadoras de maior destaque deste ano só me fortaleceu”, afirmou.





O top 3 fecha com Martina Oliveira, conhecida pelo apelido de “Beiçola do Privacy”. No entanto, seu faturamento não foi divulgado. “É uma sensação incrível de dever cumprido. Obviamente, sempre quero e tento ser a melhor em tudo que faço, inclusive no meu trabalho", disse.







Ela deu o que falar em 2024 por doar R$ 12.123,14 para o ator Marcos Oliveira, conhecido por viver o personagem Beiçola no seriado “A grande família”, o valor foi destinado a pagar três meses de aluguel atrasado do artista e evitando seu despejo.

Ao todo, a Privacy aumentou seu portfólio em 7% e atingiu a marca de 370 mil influenciadores. Veja a lista dos perfis de maiores destaques: